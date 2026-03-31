Así será la nueva fábrica textil que Inditex construye en su sede central

Obras de la nueva fábrica que Inditex construye en el polígono de Sabón (Arteixo) Quintana

Inditex tiene en marcha dos importantes proyectos para mejorar las instalaciones de su sede central del polígono de Sabón (Arteixo). Uno fue protagonista la pasada semana, cuando se hizo público que la empresa había aumentado de 15 a 28,4 millones de euros el presupuesto de la obra del nuevo comedor, y el otro es una fábrica de confección que toma forma poco a poco.

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Esta última iniciativa se destinará a actividades dirigidas a la obtención “de productos textiles industrializados, a su diseño, patronaje y planificación de procesado”, así como otras tareas “auxiliares o complementarias”, según recoge la licencia de obra que obtuvo la compañía para la ejecución de esta actuación.

Una grúa móvil de gran tonelaje, camiones, hormigoneras, plataformas de transporte de materiales y múltiples operarios. Esto es lo que se puede observar en la parcela en la que se lleva a cabo la construcción de este inmueble durante estas semanas.

Características

Las nuevas instalaciones ocuparán una superficie cercana a 13.000 metros cuadrados y estarán compuestas por cuatro naves, que tendrán unas medidas de 40 metros de ancho por 80 metros de longitud. El resto del solar se destina a un aparcamiento de 192 plazas, de las cuales 183 son para coche y otras nueve están destinadas a autobuses.

Ya se empieza a vislumbrar la estructura. Se puede apreciar un sistema de pilares prefabricados y una cubierta metálica blanca. Los operarios también proceden a la instalación de paneles exteriores.

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El presupuesto inicial para estos trabajos, que comenzaron en 2024, era de 22 millones de euros. Inditex decidió modificar el proyecto de obra para ampliar la superficie de las naves el año pasado y el coste se elevó hasta un total de 24,9 millones de euros.

Modernización

Este nuevo edificio forma parte de la política de la compañía textil de ampliación y modernización de su sede central, ubicada en Sabón. La empresa ejecuta desde hace cerca de diez años nuevos inmuebles que sustituyen a otros más antiguos o ha adquirido suelo para crecer con nuevas instalaciones.

Una de estas iniciativas es la construcción del nuevo comedor, al que Inditex destina un presupuesto de 28,4 millones de euros. El Ayuntamiento de Arteixo aprobó la pasada semana una modificación de la licencia de obra que había concedido en 2024 para la ejecución de este proyecto. El motivo de esta decisión es que la compañía fundada por Amancio Ortega ha decidido que este inmueble tenga más altura y más superficie respecto a lo proyectado inicialmente.

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La licencia de obra en la que se autoriza la modificación de la obra también señala que se han añadido “pequeñas modificaciones interiores en la distribución de la edificación” porque, al cambiar la superficie y la altura, se han ajustado “las instalaciones”.

En el solar contiguo a este nuevo comedor se desarrolló otro proyecto de más envergadura. Se trata de la construcción de las nuevas oficinas centrales de la marca más conocida del grupo, Zara, que fueron inauguradas el pasado mes de octubre.

La fachada del edificio se caracteriza por cristaleras que permiten que el interior sea muy luminoso. Su coste rondó los 280 millones de euros y ocupa una superficie de 170.000 metros cuadrados.