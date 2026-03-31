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A Coruña

Abandona la lucha vecinal de A Coruña uno de sus presidentes más combativos

Novo Mesoiro da la bienvenida como presidenta a Patricia Fernández, quien toma el relevo de Víctor Lamela y aumenta el número de mujeres que dan voz a los barrios

Guillermo Parga
Guillermo Parga
31/03/2026 05:50
Víctor Lamela, presidente de los vecinos de Novo Mesoiro hasta el lunes
Quintana
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Uno de los rostros más conocidos, combativos y discrepantes del movimiento vecinal ha decidido dar un paso a un lado y que sea parte de su equipo de trabajo el que siga poniendo  su barrio, Novo Mesoiro, en la agenda municipal. Víctor Lamela dice adiós tras un ciclo que, aunque parezca haber sido mucho más largo, ha durado cuatro años. Toma la alternativa Patricia Fernández, una compañera de viaje habitual que se suma a la cada vez más nutrida presencia de mujeres que ponen voz y cara a las demandas de los residentes. 

Víctor Lamela | “Tenemos los mismos derechos que el centro de A Coruña, donde hay fiestas normales”

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Víctor Lamela ha sido protagonista hasta en el momento de su despedida, ya que la candidatura de la nueva directiva la promovió él mismo. Lo hizo en buena medida debido al desgaste psicológico que le ha producido abanderar las demandas de una comunidad que alcanza ya los 10.000 habitantes, y que crece exponencialmente tanto física como virtualmente "Necesito tener un descanso, porque en 2022 había entrado en teoría de manera temporal", dice. "La valoración de estos cuatro años es de mucho desgaste, pero se han conseguido cosas. De las que estoy más orgulloso son la comunicación con los partidos, los avances con el Anpa, la recuperación del campo de fútbol, así como otras reparaciones", añade. 

El constructor de A Coruña que lo da todo, o casi, por Johan Cruyff

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En el debe para el Ayuntamiento queda, a su juicio, cumplir con la construcción de una biblioteca que lleva desde 2022 anunciándose en los presupuestos con una partida de 1,5 millones de euros. Nunca se han ejecutado. "Creo que las prioridades que quedan son la construcción de la biblioteca, así como la mejora de la frecuencia de los buses. Sin embargo, ya nos han informado que la biblioteca, así como la oficina de atención ciudadana, van adelante", confiesa. Otro de los momentos más polémicos tuvo que ver con la discrepancia con el Gobierno local a la hora de organizar las fiestas de Novo Mesoiro lo que terminó en una renuncia por parte de la asociación vecinal y la creación de una especie de comisión de fiestas para la edición de 2025.

Huella

El adiós de Víctor Lamela no será total, ya que él mismo es el responsable de unas redes sociales que han sido objeto de admiración incluso a nivel nacional. Las comunidades virtuales de Novo Mesoiro no solamente tienen lista de espera, sino que además optan a un premio nacional por lo operativo de su servicio. Él seguirá en el día a día en lo que en su día El Ideal Gallego comparó con el mundo al revés de Stranger Things. "La comunidad virtual va a seguir, la creamos hace diez años y va a continuar su colaboración con la asociación vecinal", subraya.

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El barrio de A Coruña que tiene un universo paralelo como en Stranger Things

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Descubrir ofertas de alquiler en un barrio sin pisos disponibles, organizar actos sociales o promover iniciativas populares son algunos de los cometidos de las redes que dependerán de la infraestructura aportada por Lamela.

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