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A Coruña

A Coruña acogerá este año la Conferencia Nacional del Ocio y Espectáculos con encuentros de profesionales

Ep
31/03/2026 12:22
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Quintana
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A Coruña ostentará este año la capitalidad nacional del ocio nocturno con encuentros, foros y eventos organizados por Galicia de Noite y la Federación Nacional de Ocio y Espectáculos (España de Noche), en colaboración con el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia.

En ellos, informan, se analizará la evolución del ocio nocturno, "poniendo en valor su impacto social, económico y turístico en las diferentes comunidades autónomas".

En Galicia, este sector factura 314,2 millones anuales y genera 10.600 empleos, de los cuales 1.150 corresponden a la ciudad de A Coruña, donde el sector factura 34,3 millones de euros.

"Estos datos reflejan la importancia del sector en el tejido productivo". "De hecho, la capitalidad llega en un momento de transformación del sector en A Coruña, que se ha convertido en ejemplo del proceso de innovación y profesionalización, así como de capacidad de diálogo con la administración y los colectivos sociales", añade la organización.

Esta será la sede de la Segunda Conferencia Nacional del Ocio y los Espectáculos, que tendrá lugar en mayo y que reunirá a empresarios, promotores, administraciones y expertos.

También se celebrará la novena gala de los Premios Recicla la Noche, destinados a reconocer las mejores iniciativas empresariales, asociativas e institucionales en materia de ocio seguro, responsable y de excelencia profesional tanto de Galicia como del resto de España.

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