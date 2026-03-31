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A Coruña

A Coruña abraza la comedia más 'animal' con la nueva exposición de Afundación

La muestra, inaugurada hoy, enseña imágenes de especies en peligro de extinción para concienciar a los visitantes

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
31/03/2026 12:38
Dos personas observan las imágenes de la exposición
Dos personas observan las imágenes de la exposición
Javier Alborés
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Ardillas y osos danzando, tortugas sacando una peineta a lo Luis Aragonés, parejas de aves discutiendo como un viejo matrimonio o adorables monos disfrutando de la vida son solo algunas de las divertidas imágenes que depara 'Comedy Wildlife. Premios de fotografía', la nueva exposición de Afundación. Presentada a los medios esta mañana (se inaugura al público hoy a las 19.00 horas), la muestra cuenta con más de 70 fotografías de animales en posturas o momentos divertidos y espontáneos. El objetivo es, a través del humor, llamar la atención sobre la necesidad de preservar el medio ambiente y la vida de las especies.

Así lo explicaron Paloma Vela, coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación e Responsable de Exposicións, y Xiana Méndez, del Servizo Didáctico e Mediación de Afundación, que presentaron la muestra organizada en colaboración con Terra Espléndida. La exposición parte del premio The Comedy Wildlife Photography Awars, creado por los fotógrafos Paul Joynson Hicks y Tom Sullampara, para el que profesionales de todo el planeta fueron enviando sus mejores imágenes en clave de humor entre 2015 y 2025. Toda una década de instantáneas curiosos y reveladoras que, tras exponerse en diversos países y en otras ciudades de España, llega ahora a la urbe herculina. Podrá visitarse hasta el 12 de septiembre, de lunes a viernes en horario de 17.30 a 20.30 horas y los sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00. 

Las imágenes cuentan con un pequeño texto de cada fotógrafo y datos del estado de conservación de la especie retratada. Como explicó Méndez, la idea es que, además de unas buenas carcajadas, los visitantes comprendan la importancia de cuidar el planeta y los animales en peligro de extinción. Por eso, apuntó la experta, la muestra va de la mano de una programación didáctica para estudiantes pensada para todas las edades pero con especial énfasis en los alumnos de Primaria, que acudirán en visita guiada a ver la exposición. 

A los más pequeños, así, les espera Mordisquiños, una nutria marina asustadiza que les guiará por las imágenes a través de visitas-cuento. Para adolescentes de la ESO, no obstante, habrá también juegos de investigación, talleres de creación de jabones artesanales e incluso de programación. Es más, dada la vis cómica de la exposición y ya para toda la familia, se organizarán visitas guiadas como una de las actividades paralelas al Encontro Mundial de Humorismo (EMHU) 2026, que se celebrará en la ciudad entre finales de abril y primeros de mayo, los días 28, 29 y 30 de abril. Según Méndez, a fecha de hoy ya hay programadas visitas de más de 800 escolares.

Afundación, no obstante, también retomará con esta exposición su habitual formato de visitas guiadas, que se llevarán a cabo los días 16 de abril, 14 de mayo y 11 de junio. Quienes se acerquen podrán toparse con una jocosa selección de imágenes contra el desastre, apunta Méndez: "Frente ás mensaxes catastrofistas sobre o medio ambiente, a exposición amosa o humor como vía alternativa".

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