Un ciclo de conciertos conmemorará el bicentenario del compositor coruñés Marcial del Adalid

Ares, González y Briones, esta mañana en la Diputación Patricia G. Fraga

Un ciclo de conciertos en varios municipios de la provincia homenajeará al compositor coruñés Marcial del Adalid por el bicentenario de su nacimiento. Esta gira, que comenzará el mes de abril, consistirá en conciertos a cuatro manos al piano, interpretados por el Duo Scaramouche. Es decir, por los catedráticos del Conservatorio Superior de Música de A Coruña e intérpretes Javier Ares y Jorge Briones.

El evento fue presentado esta mañana en la Diputación, con la participación de la diputada Natividade González. "Trátase dunha programación moi especial para conmemorar o bicentario dunha das figuras máis relevantes do século XIX, fundamental no noso rexurdimento cultural", expresó. Así, afirmó que "buscamos achegar a súa obra á cidadanía": "Foi un pioneiro na música popular galega, contribuíndo a definir unha voz propia dentro do panorama europeo da época". "Hoxe, 200 anos despois do seu nacemento, consideramos fundamental reivindicar a súa obra", constató.

Ares, por su parte, explicó que consideran este ciclo de conciertos muy "significativo polo seu valor cultural e patrimonial". El pianista destacó que esta efeméride "é unha oportunidade perfecta para volver a mirar a súa obra, para redescubrila e situala no lugar que merece dentro da historia da música". Formado en diferentes países europeos, "Marcial del Adalid soubo absorber as correntes do romanticismo que integrou cunha voz propia, elegante e refinada". En este sentido, dijo, el enfoque del proyecto es ofrecer una selección de su música con conciertos a piano a cuatro manos, con el que recuperar una manera de entender la música como un diálogo y una experiencia compartida.

El ciclo, repitió, permitirá recorrer distintas facetas de la obra de Adalid, desde piezas de carácter más íntimo y lírico a otras de mayor envergadura formal como sus sonatas. "Poñer en escena a súa música é reivindicar unha tradición musical propia, atractiva e diversa", comentó.

Finalmente, Briones detalló la pequeña gira por la provincia. Así, comentó que tocarán en los siguientes municipios: