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A Coruña

TRC Danza afronta su nueva temporada con piezas internacionales y un programa "de altísima calidade"

El ciclo comenzará el 11 de abril en el Rosalía con 'Quiso negro'

Óscar Ulla
Óscar Ulla
30/03/2026 12:58
Paulo Rodríguez y Gonzalo Castro en la presentación de TRC Danza
Paulo Rodríguez y Gonzalo Castro en la presentación de TRC Danza
Patricia G. Fraga
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Comienza la cuenta atrás para que la danza vuelva a tomar el teatro Rosalía de Castro con el ciclo TRC Danza, cuya programación desgranaron el director del teatro, Paulo Rodríguez, y el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, este lunes en el palacio municipal de María Pita.

Fue el edil el que destacó de TRC Danza el ser ya "un ciclo consolidado, unha aposta de grande valor engadido" para la ciudad y para el Rosalía, un "auténtico referente cultural do noso país". Sobre las actuaciones, que comenzarán el 11 de abril con 'Quiso negro', una programación que tildó de "altísima calidade".

Rodríguez, por su parte, destacó la colaboración con otras entidades y eventos como Festigual y Corufest, que tendrán su cuota en el programa de este año, un programa que contará con varias "obras de gran formato", así como "dúas pezas internacionais" de compañías portuguesas y colombianas.

El ciclo se volverá a dividir en dos tramos: primavera y verano. El ciclo primaveral contará con seis representaciones:

  • Quiso Negro - 11 de abril
  • O ponto impropio A/S/V - 17 de abril
  • Alén - 30 de abril
  • Orgía - 8 de mayo
  • El vacío - 10 de mayo
  • Quando vem a taciturna. De limiar em limiar o presente fragil - 30 de mayo

Por su parte, la programación otoñal se compondrá de:

  • Ngoma - 19 de septiembre (estreno)
  • Aburrimento. Arquitecturas para o xogo escénico - 8 de octubre
  • Dance Jon - 9 de octubre
  • Natural order of things - 24 de octubre
  • Mutar. Romper. Vibrar. - 30 de octubre
  • On time - 8 de noviembre
  • No - 27 de noviembre
  • Cicatriz - 4 de diciembre
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