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A Coruña

Robo frustrado en el Agra do Orzán con gorros de piscina y mascarillas y gas pimienta para escapar

Una vecina regresaba de su trabajo cuando fue sorprendida en su piso

Jorge Barallobre
Jorge Barallobre
30/03/2026 19:35
Foto de archivo de la plaza del Comercio
Foto de archivo de la plaza del Comercio
Pedro Puig
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Lo que debía ser una vuelta a casa rutinaria acabó convirtiéndose en una escena de tensión en el entorno de la calle Ramón María Aller el pasado día 20, cuando una vecina sorprendió in fraganti a varios individuos que se encontraban en el interior de su vivienda.

Según fuentes de la Policía Nacional, los hechos se produjeron en un edificio residencial de la zona, donde los asaltantes habrían accedido al inmueble con el objetivo de cometer un robo. La intervención inesperada de la propietaria precipitó su huida.

Un vecino del inmueble, que narró lo ocurrido en el programa 'O Termómetro' de la TVG, describió el momento como “una escena dantesca”. Según su testimonio, el ascensor estaba bloqueado, lo que le llevó a bajar por las escaleras, donde se encontró con la propietaria, visiblemente nerviosa ante la sospecha de que había gente dentro de su casa.

“De súpeto, ábrese a porta do ascensor, que estaba trabado por el, e nós quedamos xa moi asustados, porque estaba cun transmisor falando cos que estaban dentro da casa”, relató. En ese instante, los presuntos ladrones emprendieron la huida a toda prisa, “con gorros de piscina e mascarillas” para ocultar su identidad.

El vecino también explicó que, al intentar acceder a la vivienda, se encontraron con que los asaltantes habían utilizado gas pimienta, lo que dificultó comprobar el estado del interior del piso en los primeros momentos.

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