El Recinto Ferial de A Coruña contará con una nueva torre de 17 plantas y cien viviendas

Vista aérea de la zona de Recinto Ferial Quintana

El Recinto Ferial, una zona cuya urbanización se ha aligerado en los últimos años con altas torres levantadas y otras en camino, contará con un nuevo edificio de diecisiete plantas y 97 viviendas. La Junta de Gobierno local concederá el próximo 8 de abril la licencia de construcción para la nueva torre, un bloque rectangular que constará de cuatro sótanos destinados a aparcamiento, trasteros e instalaciones generales del edificio, una planta baja de acceso, dieciséis plantas residenciales y otra bajo cubierta. El edificio, ubicado en la parcela PII 2N, tendrá 97 trasteros, 98 plazas de estacionamiento y un gran patio interior.

El presupuesto de ejecución material supera los 7,5 millones de euros, y se concederá el plazo de seis meses para iniciar las obras, que deberán estar terminadas en tres años a contar desde el día siguiente al de la notificación de la licencia. La nueva torre tendrá que compatibilizarse con las obras de urbanización del entorno en curso de ejecución. Este proyecto fue presentado a finales de 2024 por la Xunta, ya que la cooperativa que construirá el edificio tiene subvención autonómica.

Las viviendas serán de protección autonómica de régimen concertado y se distribuirán por la fachada, para disfrutar de luz y de terrazas, mientras que los ascensores se agrupan en el interior. Muchos de los edificios más relevantes, verdaderos hitos en el ‘skyline’ coruñés, son torres: Hercón, Trébol, Galicia, Dorada Efisa, Golpe, Esmeralda... todos del siglo pasado. En Someso, su historia más reciente pasa por la arquitectura en vertical, como es el ejemplo de la torre Amura. A principios de siglo se proyectaron dos edificios de 32 plantas cada uno, lo que les habría convertido en los más altos de la ciudad. Pero en medio del proceso estalló un escándalo por irregularidades en la concesión de licencias y los planes cayeron, lo que paralizó durante años el desarrollo de la zona.