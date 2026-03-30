María D. Mayán | “Hai moitos avances en cancro, pero o que aínda non sabemos é por que se produce”
Tras o seu recente ingreso como numeraria no Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses, fai repaso da súa recoñecida traxectoria
María Dolores Mayán Santos (Porto do Son, 1977) é unha das investigadoras máis destacadas de Galicia. O seu traballo no Centro de Investigación en Nanomateriales e Biomedicina da Universidade de Vigo logrou importantes avances na loita contra a resistencia aos tratamentos en cancro e artrose. Unha traxectoria que acaba de ser recoñecida co seu recente ingreso como numeraria ao Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses, un logro que recolle con “orgullo” e que fai extensible ao seu grupo.
Ser investigadora foi vocacional no seu caso?
De pequena era moi curiosa, pero non pensaba en ser científica. Foi facendo as prácticas de farmacia no laboratorio cando me din conta de que as desfrutaba moito. Aí foi cando decidín que quería ser investigadora.
E especializouse en cancro e artrose, que teñen en común?
Nós estudamos os mecanismos implicados en como as células se comunican. En concreto, proteínas que se chaman conexinas e que forman uns canais de membrana que permiten a comunicación entre as células do seu entorno. É dicir, regulan mecanismos de envellecemento e son procesos que ocorren tanto en patoloxías asociadas á idade, como a artrose, como en cancro. Ao final, o cancro é unha enfermidade asociada a idade. Aínda que normalmente o que pasa na artrose pasa ao contrario en cancro, as dúas nos axudan a entender a nivel fisiolóxico como funciona un texido, que ocorre para que se desenvolvan as enfermidades e como podemos modulalas para mellorar o tratamento.
Que é o máis prometedor en investigación oncolóxica?
Eu sempre digo que prometedor é todo. Pero nos últimos traballos identificamos un papel dunha destas proteínas de membrana, da conexina 43, que interfire coa capacidade de reparación do ADN e evita mecanismos de resistencia a fármacos.
A resistencia aos fármacos preocupa á comunidade científica?
Si. Estamos nunha época fantástica para investigar en cancro porque o coñecemos mellor, pero necesitamos máis. A pregunta básica que aínda non somos capaces de responder é por que se produce. Hai moitos avances, moitísimas vías de progreso, pero non sabemos realmente a base. O outro gran reto é entender a resistencia ao tratamento. Temos fármacos moi bos, como as terapias dirixidas contra determinadas mutacións ou as novas inmunoterapias, pero seguimos tendo ese problema.
Estamos preto de alcanzar unha resposta a esa gran pregunta?
Oxalá que si. Hai moitísimos grupos a nivel mundial estudando o cancro desde moitas perspectivas, pero os principais avances sempre veñen por sorpresa.
O cancro será curable ou máis ben algo cronificado?
O cancro é un conxunto de máis de 200 enfermidades e é moi difícil dicir se o imos curar. Pero xa hai terapias que foron capaces de tratar a pacientes con metástase que non tiñan ningún tipo de esperanza e que levan máis de dez anos vivos. Pero non sabemos se están curados ou cronificados. Iso diráo o tempo.
“Temos que deixar de asociar o cancro á morte e quitarnos ese medo de cando só dispoñiamos de terapias limitadas e máis tóxicas”
No seu discurso de benvida á institución, falaba da historia do cancro, que nos ensina?
O primer signo de cancro foi un osteosarcoma nun homínido hai un 1,6 millóns de anos. Despois nun papiro exipcio se describía un cancro de mama. En Grecia temos a Hipócrates, que foi quen lle puxo a palabra cancro. Ven de karkinos, cangrexo, por esa forma en que se expande dentro dunha rexión. A historia do cancro é ao final a historia da medicina e da vida porque marcou un límite desde o inicio.
O seu traballo cambiou á súa forma de ver a vida e a morte?
A verdade é que ser científico dache unha visión moi crítica de todo e demóstrache que somos moi vulnerables e que é un milagre que estemos vivos.
Cando se di a palabra cancro, a morte ven case inmediatamente á cabeza. Hai que cambiar ese pensamento?
Si, porque realmente avanzamos motísimo. Hoxe o cancro non é un diagnóstico de morte segura, é unha enfermidade grave pero con oportunidades terapéuticas para poder tratalo con éxito. Incluso se cho diagnostican nun estadio avanzado. Evidentemente hai que terlle respecto, pero xa non ese medo que tiñamos antes cando só dispoñiamos de terapias limitadas e máis tóxicas. Pero se queremos curarnos hai que acelerar a investigación.
Mirando cara atrás, que momentos marcaron a súa carreira?
A carreira investigadora é difícil porque en ciencia non vale o que fixeches hai dez anos. Tes que estar continuamente demostrando. Eu decidín irme a Madrid a facer a tese porque en Galicia nese momento non había moitos grupos. Iso marcou a miña forma de traballar.
Tamén estivo en Londres. É mellor estudar fóra ou en Galicia?
Na miña época, no estranxeiro tiñan laboratorios moito máis grandes, con mellores infraestruturas e que che permitían proxectos máis ambiciosos. Pero hoxe en día pódese facer unha tese moi boa en Galicia.
Como ve vostede á Coruña en materia investigadora?
No ámbito universitario están a facelo ben, pero no hospitalario falla bastante. As cousas cambiaron moito desde a miña época, sobre todo nestos últimos dez anos, pero aínda falta estruturar a carreira investigadora. Non estamos sendo capaces de facelo o ben que deberiamos.