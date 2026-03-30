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A Coruña

El derribo del viaducto del Chuac avanza a un ritmo acelerado

Los trabajos comenzaron a medianoche y ahora se centran en el tramo sobre la avenida

Abel Peña
Abel Peña
30/03/2026 12:57
Las máquinas en la demolición del viaducto del Chuac
Las máquinas en la demolición del viaducto del Chuac
Javier Alborés
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Las máquinas comenzaron ya de madrugada a devorar como termitas la estructura del viaducto del Chuac y pronto comenzaron a adelantar el trabajo sobre el calendario previsto. Horas después, compareció la delegada de la Xunta, Belén do Campo, que confirmó la buena marcha de los trabajos, sin que, por el momento, el corte de la avenida de A Pasaxe produjera alteraciones en el tráfico disminuido de un lunes de Semana Santa.

Sin embargo, sigue tratándose de una contrarreloj. El proceso de demolición controlada continuará hasta el miércoles, en diferentes fases. Do Campo destacó el despliegue: 40 obreros en distintos turnos para que la labor continúe las 24 horas del día para reducir los tiempos de ejecución y minimizar las molestias tanto a los vecinos como a los usuarios del Chuac. La delegada de la Xunta pidió prudencia a los conductores para que siguieran las 40 señales instaladas para marcar los desvíos.

Demolición acceso Chuac
Los trabajos despertaron gran expectación
Javier Alborés

Primero ha habido que poner material para amortiguar los impactos y que no se dañe el firme de la avenida. Luego ha habido que retirar las barandillas metálicas del viaducto, que protegían a los peatones de una caída.

Lo que se ha derribado por ahora son los segmentos del viaducto en los bordes de la avenida de A Pasaxe y dejar el resto para más adelante. El derrumbe se estructura en varias fases. El tramo 1, de 70 metros, es el que sobrevuela As Xubias, y solo se va a cortar un tramo entre dos columnas, en el que lo conecta con el resto de la vía. El semicírculo que traza se deja para más adelante, porque no afecta a la avenida de A Pasaxe.

Más urgente es demoler el tramo recto, el que cruza la AC-12 (el nombre oficial de la avenida de A Pasaxe) porque el tramo 3, el más cercano al Hospital, ya había sido derribado a primer ahora de la mañana. El tramo por demoler, el central, es el más largo, de 90,5 metros se demolerá por completo, y comenzará esta tarde.

Demolición acceso Chuac
Las máquinas cortaron el viaducto pedazo a pedazo
Javier Alborés

Podía verse como las máquinas arrancaban pedazo a pedazo del hormigón armado como si fueran mordiscos. Do Campo explicó que las mandíbulas de acero reducen progresivamente las estructuras de forma simétrica y provocar el derribo controlado.

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