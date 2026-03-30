Futuro barrio de Monte Mero, entre Xuxán y Alfonso Molina CEDIDA

O Consello da Xunta aprobó hoy inicialmente el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el polígono de Monte Mero. Estima el número final de viviendas a construir en 4.397, el 80% de ellas, protegidas. El PIA es una estrategia que permite acelerar los plazos de desarrollo del polígono, y ya es la sexta vez que la Xunta recurre a él.

El polígono cubre aproximadamente 404.074 metros cuadrados enmarcados por el Monte Mero, Alfonso Molina, la ciudad de las TIC, la avenida de A Pasaxe y Xuxán. Los bloques oscilarán entre los dos y los doce pisos, además de varias viviendas unifamiliares.

Además, el número de plazas de aparcamiento será de 1.074, de las que 27 se reservarán para conductores con movilidad reducida. También se prevé equipamientos públicos en el centro del polígono, en el acceso desde la avenida de Alfonso molina. Son 310.685 metros cuadrados destinados solo en dotaciones públicas (de uso e dominio público), el 77% del total.

En el núcleo del polígono se encuentra el parque, en un espacio elevado con vista a la ría, desde donde partirán espacios verdes que integrarán todas las parcelas residenciales. Todas tendrán una plaza destinada al ocio. y se plantarán 4.300 árboles.