Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La UDC adjudica la rehabilitación de la cubierta de la biblioteca Xoana Capdevielle

Los trabajos, que durarán seis meses, comenzarán el 5 de junio

Redacción
30/03/2026 12:53
El exterior de la Xoana Capdevielle
El exterior de la Xoana Capdevielle
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La UDC informó esta mañana que ha aprobado la adjudicación definitiva de las obras de rehabilitación de la cubierta de la biblioteca Xoana Capdevielle. Según explican, se trata de una actuación clave para el edificio del campus de Elviña, que contará con un presupuesto de 800.000 euros y se centrará en la zona que cubre el aula de estudio de la infraestructura.

Escuela de Náutica de la UDC

La UDC reformará en 2026 la biblioteca Xoana Capdevielle, Náutica y el Pabellón de Colonias del Campus de Oza

Más información

La obra, explica la entidad educativa, permitirá resolver los problemas de estanqueidad de la cubierta, mejorando así las condiciones de habitabilidad, seguridad y confort térmico del edificio. La actuación se centrará en la zona envolvente superior del inmueble, mediante soluciones constructivas compatibles con el edificio existente, garantizando su durabilidad y eficiencia, sin alterar la estructura ni el uso habitual del edificio.

En el edificio hay, además de la Vicerreitoría de Infraestruturas e Sostenibilidade, un archivo de documentación y la mayor aula de estudio de la UDC, que actualmente presenta deficiencias a corregir, explica la UDC. Las obras, informaron, comenzarán en la segunda quincena de mayo, cuando se completen los trámites administrativos necesarios.

Para minimizar el impacto en la actividad académica, el aula de estudio permanecerá abierta al público hasta el 5 de junio, cuando acaba el segundo cuatrimestre y coincidiendo con la finalización del período de exámenes. A partir de entonces se procederá a su cierre temporal para garantizar una ejecución segura y eficientes de los trabajos, que durarán seis meses.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Paulo Rodríguez y Gonzalo Castro en la presentación de TRC Danza

TRC Danza afronta su nueva temporada con piezas internacionales y un programa "de altísima calidade"
Óscar Ulla
Las máquinas en la demolición del viaducto del Chuac

El derribo del viaducto del Chuac avanza a un ritmo acelerado
Abel Peña
El exterior de la Xoana Capdevielle

La UDC adjudica la rehabilitación de la cubierta de la biblioteca Xoana Capdevielle
Redacción
Convenio Guardacostas(6)

La Policía Autonómica volverá a colaborar con Gardacostas en la lucha contra el furtivismo
EP