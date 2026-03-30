La UDC adjudica la rehabilitación de la cubierta de la biblioteca Xoana Capdevielle

El exterior de la Xoana Capdevielle Cedida

La UDC informó esta mañana que ha aprobado la adjudicación definitiva de las obras de rehabilitación de la cubierta de la biblioteca Xoana Capdevielle. Según explican, se trata de una actuación clave para el edificio del campus de Elviña, que contará con un presupuesto de 800.000 euros y se centrará en la zona que cubre el aula de estudio de la infraestructura.

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La obra, explica la entidad educativa, permitirá resolver los problemas de estanqueidad de la cubierta, mejorando así las condiciones de habitabilidad, seguridad y confort térmico del edificio. La actuación se centrará en la zona envolvente superior del inmueble, mediante soluciones constructivas compatibles con el edificio existente, garantizando su durabilidad y eficiencia, sin alterar la estructura ni el uso habitual del edificio.

En el edificio hay, además de la Vicerreitoría de Infraestruturas e Sostenibilidade, un archivo de documentación y la mayor aula de estudio de la UDC, que actualmente presenta deficiencias a corregir, explica la UDC. Las obras, informaron, comenzarán en la segunda quincena de mayo, cuando se completen los trámites administrativos necesarios.

Para minimizar el impacto en la actividad académica, el aula de estudio permanecerá abierta al público hasta el 5 de junio, cuando acaba el segundo cuatrimestre y coincidiendo con la finalización del período de exámenes. A partir de entonces se procederá a su cierre temporal para garantizar una ejecución segura y eficientes de los trabajos, que durarán seis meses.