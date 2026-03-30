De Lonzas a O Portiño: estos son los nombres que cambiarán en A Coruña

Playa de O Portiño Archivo El Ideal Gallego

La Xunta de Galicia ha aprobado hoy la actualización de más de dos millares de topónimos gallegos tras la revisión y actualización del Nomenclátor de Galicia llevada a cabo por el Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega (RAG).

Los focos se los llevan alteraciones de nombres de municipios, como Oza Cesuras (que pierde el guion) o Alfoz de Castrodouro (que gana un 'apellido'), entre muchos otros.

Oza Cesuras perde o seu guión no novo Nomenclátor de Galicia Más información

Pero esta actualización afecta también a nombres de parroquias o a las denominaciones de algunos santos de las mismas. Uno de los mayores números de cambios se da en los lugares, entidades o asentamientos de población, actualizaciones que han afectado a nombres dentro de la ciudad de A Coruña.

En el ámbito de Elviña, O Castro de Elviña pierde el artículo y se denominará Castro de Elviña; Aguaceiros, en cambio, lo gana y se llamará Os Aguaceiros; igual que Río de Quintas, que pasa a llamarse O Río de Quintas.

Cerca, en San Cristovo das Viñas, el lugar de Lonzas retoma su nombre histórico: Louzas.

San Pedro de Visma contará cuatro cambios. Loureiro pasará a ser O Loureiro; Monte de San Pedro se llamará O Monte de San Pedro; Penamoa pasará a A Penamoa; y O Portiño se podrá denominar así o A Seavella.

Tras la reunión del Consello da Xunta, el presidente, Alfonso Rueda, destacó que con esta actualización, el Gobierno gallego cumple su responsabilidad "na salvagarda da nosa identidade a través do mantemento e recuperación dos nomes históricos dos lugares que existen en Galicia".