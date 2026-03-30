La curiosidad por el acontecimiento satura las líneas telefónicas de la Casa de las Ciencias

Talleres de estenopieca para observar el eclipse de sol en la Casa de las Ciencias de A Coruña Quintana

Si hay un lugar en A Coruña que espera como agua de mayo el acontecimiento astronómico del siglo es, sin duda, la Casa de las Ciencias. Y es que, desde que se conoce que la urbe herculina será uno de los mejores puntos de España en los que se pueda ver a la perfección este eclipse total de Sol, son muchos los interesados en saber todos los detalles de una cita irrepetible en mucho tiempo. Tanto coruñeses como, sobre todo, turistas que utilizarán ese 12 de agosto como lugar ideal para observar el fenómeno. Todas estas curiosidades las tiene que sufrir el museo científico coruñés de Santa Margarita, que desde hace varios meses no para de atender llamadas.

Aunque, según su director, Marcos Pérez, esto solo acaba de empezar: “En los próximos meses veremos si cabe un interés mucho más creciente. Hay mucha gente que nos pregunta si realmente merece la pena y que duda si este ruido de fondo está realmente justificado. Un eclipse total de Sol es una experiencia única y extraordinaria. Todo el mundo que la vive la describe como uno de los mejores momentos de su vida, un privilegio enorme”, explica.

No obstante, no es la única duda que suscita entre los más interesados. Y es que, como no podía ser de otra forma, la mayoría de curiosos realiza llamadas al museo sobre cómo observarlo. Según el director de la Casa de las Ciencias, este eclipse tiene una peculiaridad, al coincidir casi con la puesta de Sol: “Al estar el Sol muy bajito, necesitas un horizonte muy despejado, aunque en A Coruña hay muchos sitios donde se va a ver muy bien”, añade.

Actividades previas

Desde la pasada semana, el Planetario de la Casa de las Ciencias se sumó a la programación especial de actividades con motivo del acontecimiento astronómico del siglo en A Coruña. Hasta el 6 de abril, los coruñeses podrán vivir cuatro sesiones diarias, entre ellas, la posibilidad de vivir en directo la simulación de un eclipse, una experiencia, que, según Pérez, “se vive con todos los sentidos, no solo con los ojos”. El objetivo de la sesión es “huir de esa sensación que la gente tiene de que hay que mirar al sol, cuando es precisamente lo más peligroso”, incide el director de la Casa de las Ciencias.

Durante el evento, que estará dirigido a mayores de diez años, se recreará el cielo exacto que tendrá lugar el 12 de agosto en A Coruña. Una jornada veraniega puramente astronómica, que comenzará con el eclipse y seguirá con la lluvia de perseidas. Así, también se hablarán de fenómenos similares (aunque no tan potentes) que se produjeron en el pasado en la ciudad. “Los eclipses en el pasado fueron motivo de preocupación y fantasía pero también fueron una herramienta fundamental para el desarrollo de la ciencia. Casi todo lo que sabemos sobre el Sol fue gracia a los eclipses. También se descubrieron elementos químicos como el helio y, en el caso de los griegos, fueron capaces de calcular la distancia de la Luna y el Sol por estos eclipses”, concluye Marcos Pérez Maldonado.

Coincidiendo con la Semana Santa, la Casa de las Ciencias –igual que los otros museos científicos coruñeses (Domus y Aquarium Finisterrae)– permanecerán abiertos todos los días, incluidos los festivos. De esta forma, el horario de apertura será de 10.00 a 19.00 horas, de forma ininterrumpida, con un último acceso a las 18.30 horas en el caso del museo del parque de Santa Margarita.