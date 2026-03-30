La conexión coruñesa entre René Lalique y Calouste Gulbenkian

Retrato de Herminia Rodríguez Borrell, obra de Elena Olmos Museo de Belas Artes da Coruña

La Fundación Barrié inauguró la pasada semana una ambiciosa exposición sobre el universo creativo de René Lalique, un artista francés de principios del siglo XX, que destacó especialmente por su dominio del vidrio y, sobre todo, por sus joyas, que cambiaron para siempre la forma de ver los adornos, pasando de ser un símbolo de lujo y poder a valorar tanto o más el diseño como los materiales.

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Una gran parte de las 300 piezas que componen la muestra ‘Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco’ proceden de la importante colección que posee el Museu Calouste Gulbenkian. El filántropo armenio era buen amigo de Lalique y, de hecho, compró personalmente muchas de las obras que se pueden contemplar habitualmente en Lisboa pero que hasta el mes de julio, mientras duren las obras para reformar el inmueble, se pueden ver en A Coruña. Gulbenkian y Lalique compartían su gusto por la belleza y, sobre todo, por los detalles y por la perfección, tal y como explicó en la presentación del pasado jueves Xavier F. Salomon, director del museo portugués. Hasta el próximo 12 de julio, la Fundación Barrié reúne a estas dos importantes figuras de principios del siglo XIX. Pero hay una conexión más que les une a ambos con A Coruña: Herminia Borrell.

La protagonista

Herminia Elena Josefa Rodríguez-Borrell Feijóo fue una mujer de la alta sociedad coruñesa que (a pesar de su origen humilde, la familia, procedente de Camariñas, prosperaría con el negocio del azúcar en Cuba) se casó con Nubar, el hijo de Gulbenkian, al que conoció en Londres, a donde la habían mandado a estudiar. La boda se celebró en la capital británica, en el hotel Ritz, en donde ambos vivieron durante un año y con la madre y la tía de Herminia como únicos invitados. El matrimonio no le hizo gracia al magnate, que dejó de pasarle a su hijo una asignación económica hasta que, finalmente, se separaron.

La boda había sido civil, así que Herminia se divorció de Nubar y volvió a finales de los años veinte a su tierra natal. Concretamente, a Cambre, al pazo de Sigrás, en donde se instaló. El hecho de haber viajado por Europa y su carácter decidido la convertían en una mujer excepcional en aquella Coruña de los años veinte: fumaba, vestía pantalones, iba en bicicleta y utilizaba un traje de baño sin faldita, demasiado moderno para muchos de los coruñeses del momento. Su hermano Max estaba casado con una hija del pintor y posteriormente alcalde Fernando Álvarez de Sotomayor, lo que también le ayudó a estar integrada en aquella sociedad coruñesa de entonces.

Fue la primera mujer en tener carné de conducir en España, no solo para llevarlo en la cartera –con algún leve accidente, tal y como recogía El Ideal Gallego del 14 de julio de 1956–, y llegó a ser nombrada presidenta de honor del Deportivo.

Cuando plantó a su marido, cansada de sus infidelidades, y regresó a Galicia lo hizo acompañada de una buena pensión y, lo que no era menos importante, de todas sus joyas. Con algunas de ellas la retrata Elena Olmos en el cuadro que guarda el Museo de Belas Artes, tras una donación de los hermanos de Herminia.

Visita a Belas Artes

La historia de esta socialité de principios del siglo XX es bien conocida por Vera Mariz, curadora del Museu Calouste Gulbenkian, quien estuvo la pasada semana en A Coruña con motivo de la inauguración de la exposición que dedica la Fundación Barrié a Lalique con esas piezas tan queridas por Gulbenkian padre, que hasta se refería a ellas como “mis hijas”.

Mariz se mostró muy interesada en ir a ver personalmente el cuadro que se exhibe en el Museo de Belas Artes, una obra singular por la protagonista, por el gesto decidido que mantiene y también por el hecho, más bien excéntrico, de posar con un perrito en una época en la que estos animales no solían utilizarse como compañía, sino más bien para trabajar o para vigilar la casa.

Sin embargo, las joyas de la protagonista de la obra de Elena Olmos, dos collares y dos pendientes, no son aquellas “hijas” tan preciadas de las que hablaba Gulbenkian padre. Así lo confirmó Vera Mariz quien, tras contemplar el cuadro en el museo coruñés, afirmó: “No son de Lalique”.

Las joyas de Calouste Gulbenkian que sí son de René Lalique se pueden contemplar en la exposición más importante que se ha organizado en España hasta la fecha sobre la obra de este original artista francés. Estarán en la Fundación Barrié hasta el próximo 12 de julio.