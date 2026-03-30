El balance del Puerto de A Coruña de enero y febrero: adiós al carbón y bienvenidos madera y vidrio

Una descarga de vidrio realizada en el puerto de A Coruña durante este mes de marzo Quintana

Los datos oficiales de Puertos del Estado correspondientes al cierre de febrero de 2026 sitúan a la Autoridad Portuaria de A Coruña en una posición de estabilidad. En el conjunto de los dos primeros meses del año, la infraestructura herculina ha movilizado un total de 1.935.167 toneladas, frente a las 2.001.690 registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 3,3%.

Es importante tener en cuenta que estos datos se producen en un contexto de descensos significativos en muchas de las dársenas españolas en los dos primeros meses del año: Alicante (-7,2%), Avilés (-12,3%), Algeciras (-14,2%), Baleares (-9,7%), Gijón (-26,3%) y Sevilla (-12,1%).

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Durante el mes de febrero, el puerto coruñés alcanzó un tráfico de 1.086.960 toneladas. Si bien la cifra es ligeramente inferior a la de febrero de 2025 (cuando se superaron las 1,2 millones de toneladas), el recinto herculino mantiene un ritmo constante de actividad, superando con el millón de toneladas mensuales.

Carbón

Los graneles líquidos son el principal motor. En el acumulado de enero y febrero de 2026, se movilizaron 1.296.218 toneladas. Este sector, fuertemente ligado a la actividad de la refinería, representa la mayor parte del volumen total del puerto y muestra una tendencia de resistencia frente a las fluctuaciones del mercado energético.

El segmento de los graneles sólidos registró un descenso del 13,2% en lo que va de año, pasando de las 638.983 toneladas en 2025 a las 554.755 toneladas actuales. Esta caída es la que explica el ligero retroceso en el cómputo global del puerto. Fuentes de la Autoridad Portuaria atribuyen este descenso al tráfico de carbón en tránsito.

Los muelles coruñeses dejaron de recibir carbón de forma habitual tras el cierre de la central térmica de Meirama (Cerceda) hace ya seis años. Esta materia prima empezó a volver a descargarse en 2022, tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese momento, empezaron a recibir carbón que se almacenó en la dársena a la espera de que un nuevo barco lo volviese a embarcar y lo transportase hasta su comprador, es decir, comenzó a funcionar como un nodo logístico para la redistribución de productos para su canalización a otros puertos, principalmente del norte de Europa.

Este tráfico ha perdido fuerza en los últimos meses. De hecho, en lo que va de año, la Autoridad Portuaria señala que no ha recibido ningún buque con esta mercancía. El año pasado sí llegaron varios.

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Las estadísticas de Puertos del Estado revelan que el apartado de mercancía general tuvo un buen comportamiento en enero y febrero, con 77.246 toneladas acumuladas, lo que supone un incremento del 117% respecto al mismo período del año anterior. El Puerto detalla que detrás de este incremento está el aumento de las descargas de vidrio, madera y productos siderúrgicos.

La pesca fresca contabilizó 1.788 toneladas en el acumulado del año, lo que supone una reducción del 23%. Cabe tener en cuenta el mal tiempo registrado a principios de año, que dificultó las salidas de los barcos. Por su parte, el avituallamiento a buques alcanzó las 5.160 toneladas.

Ampliación

El Puerto Exterior de Langosteira juega un papel clave en los tráficos portuarios, ya que allí se descarga una parte importante de las mercancías. Una de las empresas que está presente en estas instalaciones, Galigrain, aumentará sus instalaciones.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó la pasada semana la ampliación de las instalaciones de esta compañía en Langosteira, con el objetivo de construir un edificio de oficinas y otras instalaciones complementarias. Con ello, incrementará la superficie de su concesión principal en la dársena en 8.825 metros cuadrados.

Galigrain gestiona dos concesiones en el Puerto Exterior. La principal que ahora se amplía, dedicada a productos agroalimentarios, y otra destinada al tráfico de aceites y melazas. En la actualidad, está completando un sistema de cintas de transferencia que le permitirá descargar graneles agroalimentarios con un circuito cerrado.