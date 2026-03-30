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A Coruña

Aumentan las inspecciones a buques extranjeros que llegan a las costas de A Coruña hasta un total de 64 en 2025

Capitanía Marítima inspeccionó 726 buques de bandera española, dirigió 216 emergencias e inició 46 expedientes sancionadores

Ep
30/03/2026 11:42
Un barco, en el Puerto Interior de A Coruña
Un barco, en el Puerto Interior de A Coruña
Quintana
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La Capitanía Marítima de A Coruña, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, incrementó durante 2025 el número de inspecciones a buques extranjeros, dentro del Memorándum París MoU. El objetivo, apunta, "garantizar que los buques de otras banderas que arriban a nuestro país cumplen con las medidas de seguridad y de sostenibilidad exigidas por la normativa".

Según especifica el Gobierno central, se inspeccionaron un total de 64 buques, frente a los 47 controlados en 2024, y se llevaron a cabo 726 reconocimientos a buques de bandera española. Por otra parte, la Capitanía Marítima dirigió 216 actuaciones de rescate y asistencia, atendidas con los medios operativos de Salvamento Marítimo, "la mayoría relacionadas con embarcaciones de recreo".

Concreta que el incidente más significativo fue la autorización y coordinación de la entrada en puerto del buque de bandera china Shang de wu yi shan, al que se le impuso una garantía de 1,5 millones de euros.

Este buque, por orden de la Capitanía Marítima, tuvo que retirar las grúas que habían caído en aguas de Ferrol y Ares y realizar diversas reparaciones antes de poder continuar travesía. Una vez finalizados todos los trabajos se devolvió al armador íntegramente este importe.

Asimismo, también abrió 46 expedientes sancionadores, siendo la de mayor cuantía, 20.000 euros, la impuesta a un quimiquero con bandera de Liberia por navegación peligrosa. "Esta sanción, al ser de carácter grave, está pendiente de resolución", especifica.

Durante el año pasado, en el ámbito de la Capitanía Marítima, que se extiende desde punta Carboeira hasta punta río Sieira, se tramitaron 2.336 despachos a buques, principalmente pesqueros, 5.662 enroles y 5.205 desenroles de tripulación. Además, desde la Capitanía Marítima se autorizaron 1.605 escalas entre los puertos de A Coruña y Corcubión.

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