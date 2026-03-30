Ángeles Cucarella, el motor silencioso de la OSG que guarda en su memoria 30 años de anécdotas y recuerdos

La coordinadora general, Ángeles Cucarella, en el parque de Santa Margarita, junto al Palacio de la Ópera German Barreiros

Hay trabajos que no se traducen en grandes aplausos públicos, pero que son fundamentales para una empresa. En el Consorcio para la Promoción de la Música y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) tienen a Ángeles Cucarella, la coordinadora general y miembro desde 1992. “Soy la chica para todo”, resume entre risas.

Desde la contratación hasta audiciones, pasando por “todo el tema de personal”, enviar “planes de trabajo” o incluso “controlar los abonos, cómo se hace, calcular los precios... hago lo que haga falta”, vuelve a explicar sonriendo.

Y, por encima de todo eso, es una especie de enciclopedia de la historia de la OSG, porque entró al Consorcio “el 4 de mayo de 1992”: “En el primer concierto yo ya estaba aquí”. En aquel momento, estaba en la parte “más administrativa”, pero cuando llegó a la dirección Víctor Pablo Pérez empezó a asumir otros roles. “Cuando se creó la Joven Orquesta, que de aquella se llamaba Escuela de Práctica Orquestal, estuve en sus inicios hasta que la Joven era lo que ya conocemos ahora, y estuve también en los inicios del coro, tengo las primeras actas y todo”, comenta.

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Y no lo dice por decir, en cuanto se le pregunta por conciertos o giras echa mano de su agenda. “Aquí tengo todo, la primera temporada no, pero a partir de la segunda, todos los conciertos que se hicieron”, explica mientras busca cuál fue la primera gira que hizo la OSG, ahora que afrontan una visita en abril a Reino Unido. “La primera fue en septiembre de 1993, que fuimos a Alicante y Alcoy”, rememora mientras enumera el paso de la orquesta por Alemania, Oporto, Bilbao, Madrid, Andalucía, Sudamérica o uno de sus mejores recuerdos, el Rossini Opera Festival de Pésaro, en Italia.

Los viajes son, precisamente, una fuente inagotable de anécdotas. En las primeras salidas, al acabar los conciertos, esperaban “a todo el mundo, que se cambiaran... podíamos esperar allí 40 minutos”. En una ocasión, en Madrid, uno de los músicos “se puso como un loco de esperar”. Tras una discusión, tomaron una decisión: “En aquel momento se implantó que una vez acaba el concierto y se enciende la luz de sala, a los 20 minutos sale el autobús, estén o no, y se lleva a rajatabla. Ahora son ellos los que están pendientes de mí”, reconoce.

Porque los viajes han dejado en su memoria momentos únicos. “En Sudamérica hay una anécdota muy buena”, apunta. Al viajar de Argentina a Brasil, un músico le preguntó si podría salir del país con una fotocopia del pasaporte, porque el suyo estaba en el frac y este ya estaba en el país brasileño. “Tuvimos mucha suerte”. El embajador había estado la noche anterior en el concierto y tuvo la deferencia de llamar a Madrid, pero era sábado. Mandaron al músico a comisaría a poner una denuncia, pero la cabeza de la coordinadora general ya estaba “funcionando”. Mientras se planteaba la opción de que uno de los miembros de la agencia que organizaba el viaje pudiese volver a Argentina al día siguiente con el pasaporte del chico, Cucarella recordó que en Brasil había un “músico que había estado en nuestra orquesta” por lo que el primer concierto en el país, “a las malas, lo podíamos dar con otro músico”. Cuando estaba a punto de embarcar, recibió una llamada: “Ángeles, ya tengo el pasaporte”. “Le dieron uno provisional para un mes, todavía lo guarda”, relata.

No es la única anécdota. Hablando de despistes, recuerda otra gira. “Era fácil, Palacio-autobús-Alvedro. Yo vi al chico, pero a la hora de entregar las tarjetas, me faltaba un músico y lo había visto en el bus”. Se queda un segundo en silencio y se aguanta la risa: “Se quedó dormido, iba solo detrás y nadie lo vio”. Lo relaciona con el próximo viaje a Reino Unido: “Voy a pasar lista, pero si alguien no está, no puedo, por un músico, poner en riesgo que 50 pierdan el vuelo”.

Mejores recuerdos

Mientras va entrelazando situaciones que vistas ahora, con el paso de los años, provocan la carcajada, cuando se le pregunta por un momento bonito, no puede escoger. “Te emocionas muchas veces”.

Rescata una ocasión en la que la mujer de un músico le desveló: “No sé si te acuerdas, pero en Pésaro, gracias a ti, me pude hacer la ecografía de las 20 semanas”. “Yo en ese momento no lo recordaba, pero para ella fue emocionante, a mí me gustó que me lo recordara”.

Mientras sigue sin decantarse, vuelve a echar la vista atrás a los orígenes de la Orquesta Joven. “Cuando los ves en el escenario, una orquesta ya formada... cuando empezamos eran 16 músicos”, dice y toma aire: “Cuando lo consigues es una emoción”. Y el salto de la Joven a la formación profesional es otro de sus motivos de “orgullo”. “¿Me preguntabas por un buen momento? Cuando Roberto (González-Monjas) fue elegido director titular, porque estuvo en la Joven, para mí era ‘Robertito’ (sonríe), porque yo lo conocía con 14-15 años, para mí es un orgullo”, apunta.

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Hacia esa cantera se deshace en elogios y espera que en el futuro sean cada vez más los que acceden a la OSG. “Es más, también exportamos cantera, porque tenemos a muchos en orquestas muy buenas”, comenta apuntando a Alemania, la orquesta del Teatro Real o a formaciones más cercanas, como la de Castilla y León, que este pasado sábado actuó en el Palacio de la Ópera. “Hay uno que estuvo en la orquesta original y ahora es músico de la de Castilla y León”. Mira más arriba, incluso, deseando que vuelva a ocurrir en el futuro un nombramiento como el de González-Monjas.

Su entrada en el ecosistema de la OSG

Entre recuerdos y anécdotas, Cucarella también rememora cómo entró ella en el ecosistema de la OSG, un poco por cosas del destino. Tras acabar la carrera, acompañó a una amiga “a una agencia de empleo temporal”. “Ya que estaba, eché la solicitud, pero no quería trabajar en ese momento, estaba preparando oposiciones a gestión de la Seguridad Social”. Esa solicitud se tradujo en “trabajos de semanas sueltas”. “La primera vez que me llamaron fue en enero del 92, luego en febrero y me llamaron en marzo, pero dije que no porque me iba a Madrid”. Sin embargo, esperaron su vuelta, la llamaron en abril “y empecé a trabajar continuo”. Al poco le ofrecieron quedarse, ya sin agencias de por medio. Tiempo después aprobó igualmente las oposiciones, “pero ya estaba aquí y no lo quise dejar, porque a mí me gusta mi trabajo, disfruto de mi trabajo”, comenta quien conoce a todos los músicos que han pasado por la orquesta. “Llegamos a conocer a segundas generaciones”, dice en relación a padres e hijos, porque incluso ha visto surgir el amor entre miembros de la orquesta y del coro. “Seguro hay un matrimonio y creo que tres o cuatro parejas”, concluye Ángeles Cucarella.