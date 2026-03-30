Alvedro despedirá otras dos rutas mientras se prepara un diseño aeroportuario "coherente e coordinado"

Un avión de Vueling en Alvedro Quintana

Tras el último vuelo a Londres desde Alvedro, está previsto que este jueves y viernes partan las últimas conexiones, por ahora, con Valencia y Málaga. Cuestionado a este respecto, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, volvió a apelar al grupo de trabajo que se reunió a principios de mes y que engloba a los tres aeropuertos gallegos y a representantes de sectores implicados en la conectividad aérea de la comunidad.

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Así, Castro recordó que se está trabajando en un diseño aeroportuario para la comunidad que sea "coherente e coordinado", con la intención de construir "alternativas de conectividade que respondan ás necesidades de cada cidade", aseguró en relación a la necesidad de que las rutas no se pisen en las diferentes terminales gallegas.

Este grupo de trabajo conjunto, "que é a primeira vez que se produce", se volverá a reunir próximamente, a lo largo del mes de abril que se inaugura esta semana. El objetivo es, apuntó el edil de Turismo, tener una propuesta para presentar en las jornadas de conectividad aérea que se celebrarán en la localidad catalana de Reus a finales de abril, organizadas por Turespaña y Aena, con la participación de las aerolíneas que prestan servicio en nuestro país.

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Castro puso en valor el trabajo coordinado de este grupo interdisciplinar que engloba a las tres ciudades, para evitar la "falta de competitividade" a la hora de conseguir nuevos enlaces que se está viviendo en la actualidad, aunque se mostró optimista con un contexto que parece estar cambiando.

Primera Semana Santa con tasa turística

Castro fue preguntado también por el impacto de la tasa turística en los periodos vacacionales, ya que esta será la primera Semana Santa con esta tarifa implantada.

El edil se apoyó en los datos de las últimas navidades para asegurar que la tasa turística no está teniendo impacto en las cifras de visitantes a A Coruña y aseguró que los datos de visitas en diciembre y enero "foron históricas".