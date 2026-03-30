Alquilar un barco para ver el eclipse en A Coruña, un plan de lujo que alcanza los 1.200 euros

Barcos amarrados en la zona de Marina Coruña Patricia G. Fraga

Todavía faltan cinco meses, pero la ciudadanía, turistas y administraciones ya tienen la mente puesta en el 12 de agosto. El eclipse total de Sol, el acontecimiento astronómico del siglo, atraerá a miles de visitantes a la ciudad. Y mientras las administraciones planean el dispositivo de seguridad para entonces, los hoteles se preparan para llegar al “lleno técnico”, además de estudiar el hecho de celebrar algún evento en sus terrazas para divisar el eclipse. Pero un evento único también da rienda suelta a la imaginación. Prueba de ello es el éxito del alquiler de barcos para ese día.

Lo que algunos califican como ‘eclipse premium’ es una experiencia que alcanza precios no aptos para todos los bolsillos. Es probable que no exista mejor forma de contemplar el evento astronómico que desde el mar, rodeado de silencio y una perspectiva inmejorable. Pero el coste a pagar por unas horas supera el de muchos alquileres en A Coruña: 1.200 euros.

Plataformas como Click&Boat o Nautal ofrecen opciones para arrendar lanchas, veleros o neumáticas para el día del eclipse. Pero muchos de los que suelen estar disponibles ya tienen la jornada reservada. Con patrón o sin él, los precios de los más populares, dos veleros y una lancha, alcanzan los 1.200 euros. Eso sí, tienen capacidad para entre seis y nueve personas, por lo que el precio total se puede dividir entre los participantes en la experiencia.

Otras opciones, como una neumática premium con patrón opcional o un velero con capacidad para seis ocupantes oscilan entre los 525 y 590 euros para el 12 de agosto. Mientras, embarcaciones que estaban en la web a principios de semana, ya no están disponibles, por lo que ya han sido reservadas.

Los hoteles, por su parte, todavía cuentan con habitaciones libres para la fecha señalada. El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, explica que, al coincidir el eclipse con las fiestas de la ciudad, “la ocupación sin este evento ya iba a rondar el noventa por ciento”. Ahora, gracias al eclipse, “estaremos rozando el lleno técnico, que es cuando se supera el noventa por ciento”.

Estar al cien por cien de ocupación, señala el también director del NH Collection Finisterre, es “muy complicado”, porque siempre hay factores como “las cancelaciones de último minuto” que frustran las previsiones de los establecimientos hoteleros”. Ya en 2014 y 2015 la ciudad, sostiene Collazos, vivió un lleno técnico con la celebración de varios congresos que hicieron que la ocupación superase el noventa por ciento.

En cuanto a los precios, el presidente de Hospeco reconoce que ha habido una subida, pero no superior al quince por ciento del coste habitual. Además, agosto pertenece a la temporada alta hotelera en A Coruña, por lo que los precios siempre experimentan una subida. “Por otro lado, probablemente las habitaciones que quedan disponibles tienen servicios y categorías especiales, por lo que tienen precios más elevados en cualquier momento”, añade.

Visitantes de todo el mundo

Dentro de las miles de personas que llegarán a la urbe en la segunda semana de agosto, los perfiles son de lo más variado. El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña adelantó hace semanas que, dentro de las reservas individuales –que no dependen de las agencias de viaje–, “hay un perfil de clientes extranjero muy importante que viene exclusivamente a ver este eclipse. Hemos detectado que hay un volumen muy alto de grupos de Estados Unidos que han reservado habitaciones”.

El director de Viajes Embajador y miembro del consejo directivo de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi), Óscar Regal, aportó más nacionalidades: “Hay un potente perfil de cliente norteamericano, pero también de japoneses y europeos, entre otros”. Es más, cientos de ellos llegarán para pasar una media de entre cinco y siete noches alojados en la ciudad. El motivo: un congreso de cosmología, el New Frontiers in Cosmology se celebrará en el Rectorado de la Universidad, del 10 al 14 de agosto. Por todo ello, la urbe se prepara para acoger una semana histórica con el aluvión de visitantes que aterrizarán para disfrutar del eclipse en el horizonte coruñés.