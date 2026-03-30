Viernes, 30 de marzo de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Este diario informaba hace 25 años de una iniciativa llevada a cabo por la Policía Local, un coche camuflado para inspeccionar las calles en busca de infractores al volante. En la primera semana puso más de 350 multas, consolidando una media de no menos que 50 multas al día. Hace 50 años, la situación del Deportivo frustraba a los coruñeses: el equipo se quedaba prácticamente sin posibilidades de subir a Primera tras perder 0-1 en Riazor contra el Burgos. Hace 75 años, se informaba de un accidente doméstico, en el que un joven se rompió tres costillas tras caerse en su casa en Ledoño. Hace 100 las noticias eran más felices: se casaba por todo lo alto en la iglesia de San Jorge una joven pareja que visitaría el país por su luna de miel.

Viernes, 30 de marzo de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | El coche camuflado del 092 pone 50 multas al día

Llegar y llenar. La patrulla del coche camuflado del 092 detectó en su primera semana de servicio una media de 50 infracciones al día. La jornada laboral del vehículo de paisano es de lunes a viernes y dura unas dos horas. A bordo del automóvil, blanco y sin distintivos, dos agentes peinan los puntos más conflictivos del casco urbano a la busca y captura de conductores imprudentes. Entre sus objetivos, los giros indebidos, los automovilistas que no respetan los pasos de cebra y los que se saltan a la torera las señales que prohíben cambiar de sentido. Más de 350 denuncias en tan solo siete días demuestran que, al volante, los coruñeses son imprudentes. A bordo del coche de paisano dos agentes controlan las calles de la ciudad de lunes a viernes durante dos horas al día. Tiempo más que suficiente para demostrar que su presencia está justificada. La patrulla no tiene horario fijo. Su jornada de trabajo la marcará la experiencia.

Martes, 30 de marzo de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El Dépor se despide de subir a Primera

Adiós, Primera, adiós. Que nos disculpe Manolo Summers por parodiar el título de su película más popular para describir lo que la polémica, discutible y televisada derrota ante el Burgos en Riazor, 0-1, supone para el Deportivo de La Coruña. Los números nos dicen que, tras el ruidoso tropezón, todavía quedan posibilidades de meterse en el grupo de los privilegiados ascensores; la realidad, a cambio, pregona bien a las claras que el Deportivo actual no tiene nada que hacer. Un equipo en el que comienza a flaquear su defensa, columna clave, que no tiene media consistente y con una delantera incapaz de meter un gol en los últimos seis partidos no puede entrar en la recta final de los mejores. El domingo, rivalidad en Vigo. En otras circunstancias, el partido sería clave para el Deportivo. Con los antecedentes de un equipo y otro, en pleno resurgir del Celta y en tumba abierta hacia abajo el Deportivo, parece que no queda más opción que la victoria céltica.

Viernes, 30 de marzo de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Herido grave al caerse de un tejado en Ledoño

En ocasión en que estaba dedicado a hacer unas reparaciones en el tejado de su casa, el vecino de Ledoño (Culleredo) Ricardo Martínez Blanco, de 27 años de edad, se cayó a consecuencia de un resbalón y en el accidente se produjo la fractura de tres costillas, así como lesiones en la pleura y en el tejido pulmonar. Traído a La Coruña ingresó en el Hospital Municipal donde quedó ocupando una cama y se calificó su estado de grave. Por otra parte, al retirarse ayer de madrugada el buque “Generaliffe” atracado en el muelle de Calvo Sotelo el practicante del referido barco don José Serrano Pérez, de 38 años, de Alicante, se cayó por el escotillón de una carbonera que habían dejado abierta, y a causa del golpe recibido sufre contusiones de pronóstico reservado en la región parietal izquierda, en la frontal y en el pabellón de la oreja del mencionado lado.

Martes, 30 de marzo de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Boda en la iglesia parroquial de San Jorge

Ante el altar de nuestra Señora del Carmen en la Iglesia parroquial de San Jorge contrajeron ayer matrimonio la bella y elegante señorita Gloria Mosteiro Vázquez con el prestigioso comerciante de esta plaza don Julio García Montiel. Apadrinaron a los contrayentes el acreditado comerciante don Avelino Pérez Arida y su lindísima hija Avelina. Como testigos suscribieron el acta matrimonial por parte de la desposada D. Gonzalo Carré Alvarellos y don Francisco Vázquez Rivas, y por parte del novio D. Juan Aarina Prastrana y D. Genaro Malendrez del Bosque. Después de la ceremonia los invitados fueron obsequiados espléndidamente en el domicilio de la madre de la novia. Los nuevos desposados, a los que desde este diario deseamos todo género de aventuras, salieron a recorrer varias capitales de España como luna de miel.