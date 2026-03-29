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A Coruña

Los vehículos de Bolt multiplicaron por seis su presencia en A Coruña desde septiembre

El director general de la empresa en España, Daniel Georges, defiende la convivencia de los VTC y taxis

Lara Fernández
Lara Fernández
29/03/2026 04:55
Un Bolt circula hacia la ronda de Outeiro
Un Bolt circula hacia la ronda de Outeiro
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Los taxistas de A Coruña se manifestaron este miércoles para que su mensaje llegase a todos los ciudadanos: su sector está harto de convivir con los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la ciudad, donde no tienen autorización para realizar trayectos urbanos. El presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, incluso señaló que la situación es tan complicada que “muchos ciudadanos nos dicen que hay taxis de color verde”.

Esos vehículos no son otros que los Bolt, empresa de VTC que comenzó a prestar servicio en A Coruña a finales de septiembre del año pasado. Llegó con una flota de diez coches, todos ellos eléctricos. Y, desde entonces, no ha parado de crecer, multiplicando por seis la cifra de turismos con los que opera. El director general de Bolt en España, Daniel Georges, considera que es necesario que “esté regulado el transporte de VTC”. Es más, “sorprende que desde 2018, –cuando los Vehículos de Transporte con Conductor comenzaron a pedir licencias en las ciudades españolas– no se haya regulado en Galicia el servicio y haya que llegar a esta situación”. Georges apunta, además, a la buena convivencia existente entre taxis y VTC en “muchas ciudades de Europa e incluso España. Se convive perfectamente”.

Precio cerrado

El taxi, añade el director general de Bolt en España, “tiene derecho a defender sus intereses, pero la gran olvidada de la ecuación es la ciudadanía”. La oferta de vehículos en la urbe, dice, “es insuficiente, pero el taxi sufre una regulación que le pone en desventaja por la modernización. Habría que flexibilizar la regulación del taxi para que puedan competir, como, por ejemplo, estableciendo el precio cerrado del recorrido con antelación”. Esto mismo fue mencionado el miércoles por Villamisar, cuando anunció que la medida será planteada al Ayuntamiento en la próxima revisión de tarifas. En urbes como Madrid, por ejemplo, los taxis cuentan ya con esta opción.

La flota de Bolt, sostiene Georges, “ha crecido por la aceptación de los coruñeses, que ha sido mejor de lo que esperábamos”. Así, si a finales de septiembre desembarcaron en A Coruña con diez turismos, “ahora tenemos entre cincuenta y sesenta”. 

La falta de regulación de los VTC en Galicia, tal y como considera el director general de Bolt en España, “genera ruido e incertidumbre”. La Xunta es quien concede las licencias, pero “deja la patata caliente a los ayuntamientos”, comentó en numerosas ocasiones la alcaldesa, Inés Rey. Los taxistas denuncian la “inacción” del Gobierno local a la hora de sancionar a los VTC que operan en la ciudad, y el Ayuntamiento exige desde hace meses una regulación autonómica. No obstante, se está elaborando una ordenanza en A Coruña para que haya convivencia.

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