Un jabalí sorprende a conductores al cruzar el puente de A Pasaxe

La presencia de fauna salvaje en entornos urbanos volvió a llamar la atención este fin de semana en A Coruña, después de que un jabalí fuese visto paseando por el entorno del puente de A Pasase durante la noche del sábado.

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El animal, que deambulaba con aparente tranquilidad, llegó a cruzar la carretera ante la sorpresa de varios conductores que circulaban por la zona en ese momento. La escena fue grabada por una persona que pasaba por allí.

En el vídeo se observa cómo el jabalí atraviesa uno de los carriles del puente sin mostrar signos de nerviosismo, obligando a algunos vehículos a reducir la velocidad como medida de precaución. Afortunadamente, no se registraron incidentes ni daños personales.

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No es la primera vez que se detecta la presencia de jabalíes en áreas próximas a la ciudad, especialmente en zonas cercanas a espacios naturales o con menor densidad de tráfico durante la noche.