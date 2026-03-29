Un grupo de delfines se deja ver en las aguas de la Marina

Esta tarde de domingo, a pesar del aire y las bajas temperaturas, muchos coruñeses han salido a la calle para aprovechar los rayos de sol y pasear bajo ellos.

Una de las zonas más concurridas los fines de semana es la de la Marina, pues el puerto, el mar y las terrazas son elementos que invitan a pasar la tarde aquí.

Esto mismo hizo un grupo de delfines, que se dejó ver durante unos minutos nadando entre los barcos de la Marina, llamando la atención de los viandantes y congregándolos para captar a estos animales.

Debido al corto paseo de los cetáceos, muchas personas se quedaron sin ver el espectáculo, aunque no se debería descartar su regreso durante la tarde.