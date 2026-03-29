Hallan las notas manuscritas que Wenceslao hizo a Rafael Gil para la película ‘Huella de luz’

Retrato de Wenceslao pintado por Fernando Álvarez de Sotomayor Colección Municipal del Ayuntamiento de A Coruña

Bucear en archivos históricos suele tener premio. En el caso del presidente de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez, José Luis Castro de Paz, la recompensa por investigar en los fondos guardados por la familia del cineasta Rafael Gil ha sido encontrar la interacción que el escritor coruñés hizo con el cineasta madrileño con motivo de la adaptación de ‘Huella de luz’, el “cuentito” que Fernández Flórez publicó en los años 20 y que Gil llevó a la pantalla dos décadas después.

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“No disponíamos los investigadores de Wenceslao, ni la fundación, de un trabajo de interacción, además manuscrito, entre Wenceslao y el director que adaptaba su cuentito”, comenta Castro de Paz. Esta relación era vital para el reconocido escritor herculino, algo que dejaba patente en una entrevista en la revista ‘Finisterre’ poco después del estreno de la cinta dirigida por Gil: “Más tarde me puse de acuerdo con Rafael Gil para la realización de ‘Huella de Luz’, cuyo diálogo hice casi en su totalidad, comprobando lo que ya opinaba: que cuando el autor interviene, con libre albedrío expresivo, todo sale mejor”, contestaba Fernández Flórez al periodista.

‘Huella de luz’, tal y como recuerda Castro de Paz, “fue una película muy importante de los años 40”, en la que se recuperaban “los personajes de la calle que sufren, sin que se hable directamente, las consecuencias de la guerra, el hambre, el no llegar a fin de mes... ese relato había sido escrito en los años 20 y al trasladarlo a los años 40 y anotarlo en la propia posguerra, resulta ser, de una manera velada, una crítica a la sociedad del momento”, comenta el presidente de la fundación sobre un aspecto que luego “van a utilizar Fernán Gómez o Berlanga, muy influenciados por la novelística de Wenceslao”.

Página del guion de 'Huella de Luz' con anotaciones y la firma de Wenceslao Fernández Flórez Archivo familiar Rafael Gil (cedido a la Fundación Wenceslao Fernández Flórez)

El documento que acaban de encontrar son las “anotaciones” y “sugerencias de diálogos” que el coruñés le hace a Gil tras recibir el guion de manos del director. Anotaciones y sugerencias que luego le valen “figurar como autor de ellos en la propia película”. “Le da indicaciones sobre cómo deben ser las reacciones o el gesto de los actores, lo que nos hace tener un documento precioso y completamente inédito, firmado de puño y letra de Wenceslao Fernández Flórez que desconocíamos”, añade Castro de Paz.

Una película importante

El presidente de la fundación destaca que esta fue una de las grandes películas de la década de los 40, producida por “la compañía más potente” de esa época, Cifesa, y con intérpretes como Antonio Casal, en el papel de Octavio Saldaña, “que durante unos años va a ser la estrella popular con la que el público se identifique, como el representante en la pantalla del españolito de a pie”, apunta Castro de Paz.

Y no es que sea una gran cinta vista desde la actualidad. Desde el minuto uno fue catalogada como “superproducción”. Así la anunciaba en su estreno en Ourense el diario ‘El Pueblo Gallego’, que hablaba también de “una película genialmente concebida y dirigida”, en la que también aparecían Isabel de Pomés o Carmino Garrigó. En A Coruña se estrenó en el Savoy. En junio de 1943, El Ideal Gallego recogía un ejemplo de la buena recepción: el primer premio que le otorgaba el Sindicato Nacional del Espectáculo como mejor película del año.

El propio Wenceslao Fernández Flórez destacaba años después el buen hacer de Gil, gracias a esta colaboración que se ve en el manuscrito. Las adaptaciones que se habían hecho de sus textos no siempre habían sido las más propicias, pero esta y alguna otra eran las excepciones. El escritor lo reconocía en una entrevista concedida al periódico ‘La Noche’ cuando le preguntaban si estaba contento con las novelas que habían sido llevadas a la pantalla: “En general las encontré mal realizadas. Me gustaron ‘El destino se disculpa’ y ‘Huella de luz’”. Y es que a Fernández Flórez le desagradaba “ver que las interpretan de distinta manera a como yo las pensé”, algo que hace valorar aún más este intercambio de pareceres con Rafael Gil.

Anotaciones de Wenceslao Fernández Flórez en el guion de 'Huella de Luz' Archivo familiar Rafael Gil (cedido a la Fundación Wenceslao Fernández Flórez)

La Fundación Wenceslao Fernández Flórez dedicará un número de la revista 'Volvoreta' a este descubrimiento y a la película 'Huella de luz'.