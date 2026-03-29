El nuevo parque de Novo Mesoiro apuesta por el deporte urbano y el ocio juvenil

Parque de Novo Mesoiro Concello de A Coruña

El barrio de Novo Mesoiro cuenta con un nuevo espacio de ocio urbano al aire libre, impulsado por el Ayuntamiento de A Coruña, que busca fomentar la actividad física y el uso del espacio público entre la población más joven.

El nuevo recinto, ubicado en una zona ajardinada que permanecía en desuso tras los bloques de viviendas de la calle Ribeira Sacra y el entorno del rego de Moitos, ocupa una superficie de más de 1.500 metros cuadrados. La actuación, iniciada a finales del pasado verano, ha supuesto una inversión municipal superior a los 230.000 euros.

Parque de Novo Mesoiro Concello de A Coruña

El espacio incluye áreas específicas para distintas disciplinas deportivas y de ocio, como calistenia, break y bailes urbanos, baloncesto, tenis de mesa, ajedrez y un pequeño rocódromo. Todas las zonas están delimitadas, pero conectadas entre sí mediante recorridos accesibles, facilitando su uso por parte de toda la ciudadanía.

Uno de los elementos más destacados es la zona dedicada al break, que cuenta con una cubierta protectora en forma de geoda, diseñada para permitir la práctica incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Parque de Novo Mesoiro Concello de A Coruña

La creación de este espacio responde a una demanda vecinal en uno de los barrios con menor edad media de la ciudad y mayor presencia de familias jóvenes. La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, subrayó que el proyecto “mejorará sustancialmente el acceso al ocio al aire libre para los chicos y chicas del barrio”, destacando además el compromiso del Gobierno municipal liderado por Inés Rey de extender mejoras a todos los barrios.

Esta actuación forma parte del paquete de medidas impulsado por el Ejecutivo local para abordar mejoras estructurales en la ciudad, incorporando las demandas trasladadas por la ciudadanía y sus asociaciones.

Por el momento, las zonas verdes del entorno permanecerán acotadas durante unos días más, hasta que el nuevo césped arraigue correctamente.