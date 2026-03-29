El fervor y la tradición marcan el inicio de la Semana Santa en el centro de A Coruña

Procesión de La Borriquilla Patricia G. Fraga

El fervor y la tradición tomaron el centro de A Coruña este Domingo de Ramos. La Procesión de la Borriquilla, que partió del templo de los Padres Capuchinos de la calle Federico Tapia para continuar su camino hasta llegar a la plaza de Vigo, marcó oficialmente el inicio de la Semana Santa, logrando una asistencia de cerca de medio centenar de personas.

Desde primeras horas de la mañana, los ramos que portaban algunas personas por la calle ya revelaban que se trataba de una fecha importante para los devotos católicos.

Múltiples familias, cumpliendo con la tradición, se dieron cita en la plaza de Vigo portando palmas labradas y ramos de olivo. El momento más especial se vivió con la bendición de los ramos, donde el colorido de las palmas puso un toque diferente a este espacio del centro de la ciudad.

Comitiva

El paso de Jesús en la Borriquilla, flanqueado por flores amarillas y blancas, avanzó con paso firme a hombros de sus portadores. La comitiva estuvo precedida por agrupaciones musicales, trajes regionales, policías nacionales y guardias civiles. Varias personas lucieron el traje tradicional gallego durante la procesión, aportando un toque de identidad local. Cientos de devotos flanquearon el paso.

Galería La Semana Santa de A Coruña, en imágenes Ver más imágenes

Por la tarde será el turno de la procesión del Ecce Homo Cautivo, que partirá del templo de la Venerable Orden Tercera y recorrerá la Ciudad Vieja.

Estos eventos son solo el punto de partida de una semana cargada de actos que mantienen viva una tradición que, año tras año, mantiene su arraigo entre los vecinos de la ciudad.

Mañana lunes será el turno de la Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia, que será a las 21.00 horas. Partirá del templo de la Venerable Orden Tercera, en plaza de Carlos I, y recorrerá la Ciudad Vieja, con paso por las plazas de Azcárraga y de la Constitución.