El enigma para el que no hay solución: ¿Cuántos barrios existen en A Coruña?

Vista panorámica de la ciudad Quintana

A Coruña es una ciudad en expansión. Tras el estallido de la burbuja del ladrillo, se abandonaron todos los proyectos de desarrollo de los polígonos residenciales que ahora se retoman frenéticamente. Pronto A Coruña tendrá nuevos barrios que antes no pasaban de ser lugares: Monte Mero y San Pedro de Visma son dos de ellos, sin contar Xuxán. De esta manera, en pocos años, A Coruña ha sumado tres pero no existe consenso sobre el resultado final de dicha suma.

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Es una pregunta más importante de lo que pudiera parecer. Se cuenta una anécdota al respecto: en 2012, el actor Mario Casas leyó el pregón de las fiestas de María Pita. Era alcalde Carlos Negreira, del PP, y se había apuntado un tanto trayendo al balcón del palacio municipal al ídolo de todas las adolescentes españolas, que abarrotaron la plaza de María Pita “tres metros baixo o ceo coruñés”, como dijo en aquella ocasión. “De Os Castros a Monte Alto, de la Pescadería a Novo Mesoiro, pasando por Los Rosales, O Ventorrillo, Agra do Orzán, Os Mallos (un beso enorme), Santa Margarita, Cuatro Caminos, A Gaiteira, Monelos, Elviña y Matogrande”. Al día siguiente, varios vecinos llamaron al Ayuntamiento ofendidos porque Casas no había mencionado su barrio.

El único que se tomó en serio la tarea de responder esta pregunta fue la Marea Atlántica. Durante el Gobierno de Xulio Ferreiro, se pusieron en contacto con Ergosfera, que elaboró el mapa más completo que existe de la ciudad a nivel de barrios y que cumple ahora diez años. Les salieron 126 (que son 132 si se cuentan seis núcleos de ayuntamientos colindantes).

Mapa Barrios Marea Cedida

Iago Carro, arquitecto, explica que el Ayuntamiento les había pedido crear una nueva división por distritos, más orgánica, pero ellos quisieron elaborar primero un mapa de los barrios para que la división por distritos “no rompiera ninguna realidad social cohesionada existente en la ciudad”. Ergosfera ya había recogido una gran cantidad de información previa histórica y cartográfica de la ciudad, que incluía el listado de toponimia de la Xunta, búsqueda de hemerotecas y planos municipales previos. “Nos lo tomamos como un trabajo experimental porque queríamos llegar al máximo detalle posible, que un microbarrio con cuatro casas perdido por Bens tuviera el mismo estatus que la Pescadería”.

Pero también pretendían que los grandes barrios como Monte Alto se pudieran delimitar internamente. “Porque dentro tienen muchos barrios con su propia identidad”, explica el arquitecto. Pronto el mapa comenzó a llenarse de colores, a medida que comenzaban a diferenciarlos entre históricos, funcionales, rurales... En el siglo XIX, se distinguían 13 barrios, pero mucho ha cambiado desde entonces.

La Concejalía de Participación Ciudadana, encabezada por Claudia Delso, celebró 30 foros durante el proceso de elaboración de los nuevos distritos, y en ellos hubo 942 participantes que se apuntaron a trazar los límites de su propio barrio a lápiz sobre un mapa. Aquello también ayudó. “Nos dio muchísimos ‘inputs’ de qué cosa considera la gente que es un barrio, como saber que Campo de Marte tiene su propia identidad, y que quien reside allí lo siente como una entidad diferenciada”, comenta.

“Cuando analizamos todas las divisiones existentes de municipios, nos dimos cuenta de que los distritos, escolares, postales y sanitarios siempre se hacían por las grandes infraestructuras”, señala Carro. Eso significaba que, por ejemplo, simplemente porque la ronda de Outeiro atravesara el Agra do Orzán, esta perdía parte de su territorio en favor de O Ventorrillo: “No tiene un sentido social, ni urbano, es simplemente vagancia de alguien que trazaba los límites y le era más fácil trazarlos por allí, por eso en nuestro plano el Agra contempla los dos lados de la ronda de Outeiro”.

“Importa a muchas personas, incluso hay gente que hace grafitis con el distrito postal; se identifican con el territorio. Y existía mucho debate cuando dibujaban, muchas divergencias sobre lo que cada ciudadano pensaba que era su barrio”, explica. Y eso es algo que no ha cambiado en diez años.