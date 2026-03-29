El Cine París reúne moda, diseño y gastronomía con el Mood Market

Mood Market, celebrado en Cine París Patricia G. Fraga

El histórico Cine París de A Coruña acogerá los días 28 y 29 de marzo una nueva edición de Mood Market, un encuentro dedicado al diseño independiente, la moda, la artesanía contemporánea y los proyectos creativos emergentes.

Durante todo el fin de semana, el espacio situado en plena calle Real se transformará en un market creativo donde el público podrá descubrir unaselección de marcas independientes que trabajan desde la creatividad, el diseño cuidado y la producción artesanal. Moda, joyería, cosmética natural, ilustración, cerámica y objetos de diseño formarán parte de esta edición, que reunirá a diferentes proyectos creativos en un mismo espacio.

Mood Market nace con el objetivo de crear un punto de encuentro entre marcas emergentes y público interesado en propuestas originales, apostando por un formato cercano que permite descubrir el trabajo de diseñadores y creadores de manera directa.

Además de la experiencia de compra, el evento contará con una propuesta gastronómica pensada para completar la visita. Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de un tasting gratuito de sushi ofrecido por Takimi, uno de los restaurantes japoneses más conocidos de la ciudad.

El público que realice compras durante el evento también podrá participar en un sorteo especial de un lote de ternera premium de Ganadería Lanzán,productor gallego especializado en Ternera Gallega Suprema Ecológica, reconocido por la calidad de sus productos.

Con esta nueva edición, Mood Market se posiciona como una propuesta diferente dentro de la agenda cultural y de ocio de la ciudad, combinando moda, diseño, gastronomía y talento creativo en un mismo espacio.