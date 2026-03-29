Avia Veira, do BNG da Coruña: “Inés Rey é unha alcaldesa que debería asumir mellor as críticas”
É a cabeza de cartel á Alcaldía por parte da formación nacionalista. Naceu na cidade en 1986 e é licenciada en Filoloxía Galega
Avia Veira asume o reto de liderar a candidatura do BNG nas próximas eleccións municipais, previstas en 2027.
Quen é Avia Veira?
Son unha nai de tres pequenos. Deportivista, coruñesa orgullosa e unha persoa, a verdade, que é moi normal. Gústame facer as cousas que eu creo que lle gusta a moita xente: ler, ver series, tomar algo cos amigos... Son unha persoa normal.
Estos días serán emocionantes.
A verdade que é unha pasada a reacción da xente. Estou moi orgullosa e unha cousa que me emocionou moito durante estes días foi a cantidade de amigas que cando se enteraron se sentiron moi orgullosas e que ademais me ofreceron as súas mans para axudar. Iso é o máis emocionante.
Que pode aportar como candidata?
Unha perspectiva centrada na Coruña, nas necesidades das coruñesas e dos coruñeses, e unha perspectiva centrada nos principais problemas que ten a cidade: as dificultades que ten a xente para acceder a unha vivenda, o tema do bus, e aí pois podemos falar das liñas, que non chegan a moitos barrios e a moitos sitios como hospitais, centros de traballo, polígonos industriais, etc. E os horarios que teñen os propio buses, que non chegan tampouco para moita xente. E despois o tema dos barrios. O estado dos barrios. Desde a limpeza ata como están os edificios públicos, as instalacións deportivas e culturais...
Se chega a ser alcaldesa, cal sería a primeira medida que adoptaría?
Poñer en marcha o novo transporte público, as novas liñas de bus, os novos horarios, frecuencias, prezos... Todo iso que creo que é fundamental e porque ademais, ao final, non deixa de ser unha decisión da Xunta de Goberno Local, co cal é moi fácil de tomar esa decisión.
Por que cre que non se tomou esa decisión de abordar a mellora do transporte nestes anos?
Por deixadez, por falta de sensibilidade tamén e de coñecemento das necesidades que ten a xente a respecto da mobilidade. Eu creo que este Goberno local non foi sensible a todos eses barrios que non teñen liñas de bus —podemos falar de Xuxán—, a eses barrios que teñen liña de bus —como pode ser Os Mallos, como pode ser a Agra e como pode ser a Sagrada Familia— onde efectivamente hai liñas de bus, pero podemos falar da 6, podemos falar da 14, que van absolutamente masificadas.
Que obxectivos se marca agora que xa ten sido designada candidata?
O primeiro é intensificar o traballo. Ir a diferentes entidades, que coñezan o proxecto do Bloque Nacionalista Galego e intensificar todo ese traballo.
Como ve a cidade na actualidade?
Vexo unha cidade á que lle falta impulso, á que lle falta vida, que ten moitos déficits. Que é unha cidade marabillosa —é unha cidade marabillosa na que é moi bonito vivir e que ten moitísimas asociacións culturais, deportivas e sociais, comercio local e demais—, pero que necesita ser coidada.
Que medidas adoptaría en materia de vivenda e dos barrios?
Nos barrios, o primeiro é aumentar os recursos, atendelos, estar presentes nos barrios, escoitar á xente dos barrios. Estamos falando dos contratos de mantemento das rúas, tamén de como se deseña o orzamento municipal e a vontade de executar iso. Nós na Alcaldía seríamos a esperanza para a xente nos barrios. E en vivenda, hai que aumentar o número de vivendas municipais, pero tamén de todas esas vivendas baleiras que hai na cidade (practicamente 20.000), hai que poñelas en aluguer, rehabilitalas se están en mal estado, e crear unha oficina de asesoramento ao inquilino, que é unha medida moi importante. Tamén esixir á Xunta que exerza as súas competencias en materia de vivenda.
Cantos concelleiros aspiran a obter nas municipais?
Imos a por todas. Queremos liderar o goberno da Coruña e eu quero ser a alcaldesa de todas as coruñesas e coruñeses porque creo firmemente que podemos ter unha Coruña mellor.
Cal é a súa opinión sobre Inés Rey?
É unha alcaldesa que debería asumir mellor as críticas e escoitar máis. Recoñezo o feito obxectivo de que é a primeira alcaldesa muller da democracia, pero lle falta escoita e non liderou un equipo de goberno. A Coruña merece un goberno que traballe como un equipo.
Cal é a súa opinión sobre a figura de Amancio Ortega? Hai xente que se pronuncia a favor e outra en contra.
É un empresario da Coruña que construíu un imperio téxtil desde abaixo, é un feito obxectivo. Evidentemente hai críticas e cuestións onde, evidentemente, para construir todo iso sempre hai claroscuros. Desde logo é unha persoa que construíu todo ese imperio, iso é un feito obxectivo, aínda que evidentemente haxa claroscuros.