Vista actual de las instalaciones de la antigua Fábrica de Armas Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años El Ideal Gallego llevaba a su portada la noticia de que la detención, el día anterior, de la etarra Alicia Sáez de la Cuesta en la ciudad había servido para evitar que la banda terrorista cometiese un atentado en la comunidad gallega. Todos los indicios señalaban que uno de los principales objetivos era la futura residencia del presidente de la Xunta. Asimismo, se destacaba que el Gobierno iba a aprobar la venta de Santa Bárbara al grupo estadounidense General Dynamics, lo que suponía el mantenimiento de la mayoría de los puestos de trabajo en la Fábrica de Armas. Asimismo, hace 75 años el enlace matrimonial de un empleado del diario era muy celebrado por sus compañeros de la redacción.

Portada del jueves, 29 de marzo de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | La detención de una etarra impide un inminente atentado en Galicia

ETA disponía de estructura estable en Galicia y estaba preparada para cometer un atentado de forma inminente. La detención de Alicia Saez de la Cuesta en A Coruña y el hallazgo de un piso franco en Santiago han frustrado los planes de la banda terrorista. La colaboración ciudadana permitió descubrir ayer una vivienda que miembros de la organización criminal utilizaban en Compostela desde principios de octubre y desde la que controlaban varios puntos estratégicos, como el lugar donde se construye la futura residencia oficial del presidente de la Xunta. Saez de la Cuesta y otra mujer sin identificar eran la inquilinas de la vivienda, aunque fuentes cercanas a la investigación no descartan que un tercer terrorista participase también en el intento de reconstruir el comando Galicia.

El conselleiro de Industria anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará mañana la venta de Santa Bárbara al grupo estadounidense General Dynamics. El conselleiro, que presidió la reapertura del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, afirmó que lo importante es asegurar el empleo en la Fábrica de Armas.

El balance de los 25 años de historia del Coeticor no puede ser más positivo. Desde que nació, tras escindirse del colegio de Vigo, con apenas 200 miembros, en la actualidad lo integran 1.300 especialistas. Según explicó su presidente, desde sus orígenes, el Coeticor apostó por desarrollar un papel en la sociedad que va mucho más allá de las tareas propias de un colegio.

Portada del jueves, 29 de marzo de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Alumnas portuguesas en viaje de estudios en La Coruña

Ayer llegaron a esta capital, en viaje de estudios, 139 señoritas alumnas del Colegio de Santa Catalina, de Figueira de Fez (Portugal) y ya proceden de otras ciudades gallegas de las que traen una gratísima impresión. Vienen acompañadas de cuatro profesoras y de la directora del centro doña Rosa de Lourdes Torné Botica. Ayer pasearon por nuestras calles y hoy visitarán diversos centros para proseguir luego su viaje de estudios a través de Galicia.

Ayer a las once y media de la mañana se celebró en la iglesia parroquial de San Jorge el matrimonial enlace de la señorita Marujita Eiroa Pardal con don Antonio Serrano Puch, competente empleado de este periódico e hijo de aquel antiguo periodista, redactor que fue de El Ideal Gallego, don Eduardo Serrano y Serrano. Bendijo la unión el párroco de San Pedro de Mezonzo, don José Toubes Pego y apadrinaron a los contrayentes la señorita Pilar Serrano Puch, hermana del novio, y don Enrique Pardal Mayo, tío de la desposada.