Las obras por la futura estación intermodal dejan a la urbe sin conexión ferroviaria por unas horas

Pasajeros en la entrada de la estación provisional de A CoruñaEstación de tren provisional Carlota Blanco

La estación provisional vuelve a vivir un cierre efímero a causa de sus obras que obliga a la ciudad a perder su conexión ferroviaria durante unas horas. En este caso, la interrupción del tráfico se produjo desde anoche a las 22.30, y continuará hasta hoy a las 14.00 horas. No obstante, Renfe habilitó un total de 53 autobuses y diez taxis (cifra que podría aumentar en caso de que la demanda así lo requiera) para garantizar la movilidad de las personas con billetes durante ese intervalo.

Y, pese a que no se preveía un mayor caos debido a los buses y taxis, lo que sí verá afectado será el tiempo de llegada al destino. Así, el corte tendrá un efecto en los próximos días, pues afectará a siete frecuencias en los próximos días que llegarán más tarde de lo esperado. Dos de esos servicios afectados son, por un lado, el primero que parte desde Vigo (05.08 horas) y, por otro, el último que sale desde A Coruña (22.40). En el caso del primero, se modificará durante las dos últimas jornadas de marzo la hora de llegada a la ciudad a las 07.33 horas, en vez de las 07.17. En el caso del último servicio, se adelantará levemente su horario de partida, de las 22.10 a las 22.04 horas, durante hoy, mañana y pasado.

Mismo caso sucede en la primera frecuencia rápida desde Vigo hacia a A Coruña (06.34 horas), que llegará doce minutos más tarde de lo previsto, mientras que en otro horario vespertino, pero esta vez desde A Coruña, se altera el servicio de las 09.00 horas para salir cinco minutos más tarde. No obstante, ayer hubo usuarios que denunciaron en redes sociales que la noche del jueves ya hubo incidencias, pues un tren que debía volver a la ciudad procedente de Madrid se paró en Santiago, desde donde volvieron en autobús, tardando mucho más de lo esperado.

Finalmente, y después de acumular múltiples quejas por largos retrasos y transbordos obligados, Renfe anunció ayer una reorganización en las líneas de Galicia y suprimirá la única conexión directa de A Coruña con Barcelona a partir del 7 de abril. En su lugar, Vigo será la beneficiaria de este proceso con la Ciudad Condal.