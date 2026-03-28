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A Coruña

La Escuela Música Reina Sofía y la Fundación Rogelio Groba se alían para impulsar el talento musical y la creación artística

Redacción
28/03/2026 10:27
Convenio Fundación Rogelio Groba y Escuela de Música Reina Sofía
Julia Sánchez Abeal, directora general de la Escuela Reina Sofía, y Rogelio Celso Groba, presidente de la fundación
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La Escuela Superior de Música Reina Sofía y la Fundación Rogelio Groba han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar sus vínculos institucionales y fomentar el desarrollo de jóvenes músicos de alto nivel, abriendo nuevas oportunidades en el ámbito artístico, cultural y formativo.

El acuerdo ha sido suscrito en Madrid por Julia Sánchez Abeal, directora general de la Escuela Reina Sofía, y Rogelio Celso Groba, presidente de la fundación, estableciendo un marco de cooperación que permitirá explorar sinergias entre ambas entidades.

Convenio Fundación Rogelio Groba y Escuela de Música Reina Sofía
Julia Sánchez Abeal, directora general de la Escuela Reina Sofía, y Rogelio Celso Groba, presidente de la fundación durante la firma del convenio
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Este convenio contempla el intercambio de información sobre ciclos y proyectos culturales, la colaboración en propuestas artísticas de interés para los estudiantes y la creación de espacios de conexión entre sus respectivas comunidades musicales. Todo ello con el propósito de impulsar el talento emergente y enriquecer la formación de los músicos.

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Tras la firma, Sánchez Abeal subrayó que esta alianza “refuerza el compromiso de la Escuela con el desarrollo artístico y profesional de nuestros músicos, tanto actuales como antiguos alumnos, al conectar con instituciones de gran prestigio que velan por el legado musical y la creación”.

Por su parte, Groba destacó que el acuerdo supone “una interesantísima oportunidad para establecer y consolidar una fructífera relación artística”, especialmente en el marco de iniciativas como el Festival Groba, que celebra su decimocuarta edición, y el Festival Noches de la Ciudad Vieja de A Coruña.

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