La ciudad se vuelca con La Hora del Planeta y apaga sus principales monumentos

María Pita, con velas, durante el apagón simbólico Germán Barreiros

El Ayuntamiento participó ayer, como es habitual, en la iniciativa internacional La Hora del Planeta, promovida por el Fondo Mundial de la Naturaleza, con la que se busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la lucha contra el cambio climático. La acción principal se desarrolló entre las 20.30 y las 21.30 horas, cuando se procedió al apagado simbólico de monumentos y espacios emblemáticos, como muestra del compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Durante esa franja horaria, quedaron sin iluminación la Torre de Hércules, el Palacio de María Pita, la fuente de Cuatro Caminos y la muralla del Jardín de Abente y Lago. Esta iniciativa se enmarca en un movimiento global en el que participan millones de personas en más de 200 países desde su puesta en marcha en el año 2007. Además del apagado simbólico, el Ayuntamiento organizará una serie de actividades dirigidas a todos los públicos en la plaza de María Pita. A partir de las 17.30 horas se desarrollaron propuestas infantiles y, desde las 18.30, se inició la colocación de más de mil velas para formar el símbolo de esta campaña internacional. Tanto Abanca como Afundación y la Universidad Intercontinental de la Empresa se sumaron ayer a la iniciativa.