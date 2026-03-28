Urbanismo presenta en el Registro de la Propiedad el proyecto del Parque Ofimático en 2012 Javier Alborés

Hace 25 años se congratulaba este diario del boom urbanístico de la ciudad, que había construido 6.000 pisos en apenas dos años. Además, apuntaba con atino que zonas como el Parque Ofimático o Someso serían objeto de las futuras urbanizaciones por levantar. Hace 50 años, informaba de unas reuniones sindicales para informar a los trabajadores más jóvenes de sus derechos que se celebraron en Sada. Hace 75, se comentaba a los coruñeses los cambios que sufriría la línea de tranvías entre la Puerta Real y el barrio de Monelos, entre ellos la tarifa de precios, que quedó fijada en treinta céntimos. Hace 100 años, se informó del proyecto para cambiar la verja del edificio de la sucursal del Banco de España.

Hace 25 años | 6.000 nuevos pisos en dos años en toda la ciudad

A lo largo del pasado año la concejalía de Urbanismo tramitó 108 permisos de construcción de inmuebles, licencias que permitieron levantar un total de 3.103 nuevas viviendas en el casco urbano. Cuentan los expertos que la cifra es espectacular en un municipio donde el suelo es un bien escaso: A Coruña, con una superficie que apenas alcanza los 37 kilómetros cuadrados, crece año tras año. Las 72 licencias urbanísticas concedidas durante 1999 se tradujeron en 2.762 pisos, 341 viviendas menos que las que se construyeron un año más tarde. Y la racha –apuntan en Urbanismo– va para largo. En lo que va de año el gobierno local ha dado luz verde a 24 permisos. El desarrollo de nuevos planes parciales subirá la temperatura. “Ahora es el turno de San Pedro de Visma y Mesoiro”, recuerda un técnico de Urbanismo, quien sostiene que en los próximos años los promotores vivirán una nueva edad de oro con el Parque Ofimático y Someso.

Miércoles, 28 de marzo de 2001 Archivo

Hace 50 años | “IV Jornada de Convivencia” en Sada

Comenzó en la tarde de ayer, en el Albergue de la Marina que tiene la Sección Femenina en Sada, la “IV Jornada de Convivencia” para trabajadores, hombres y mujeres de 16 a 25 años que tengan inquietud por el Derecho Laboral y el conocimiento de la Organización Sindical. Participan en cada jornada 25 hombres y otras tantas mujeres de La Coruña y su provincia. Estos cursillos intensivos son patrocinados por Sindicatos y organizados por la Sección Femenina y la Escuela de Formación Sindical. Como directores de las actividades figuran Rosa Cachafeiro y Félix Beltrán, directores a su vez de los departamentos de Participación de la Delegación de Juventud. Ellos también participan en la “Jornada de Convivencia” tratando en tema genérico la problemática de la juventud. La Coruña ha sido la primera provincia de España que ha acometido estos cursillos. Hasta el momento han sido celebradas dos “Jornadas” con la participación de 200 jóvenes trabajadores.

Domingo, 28 de marzo de 1976 Archivo

Hace 75 años | Los trolebuses de Puerta Real a Monelos cambian

Los detalles principales de la concesión para transformar la línea de Tranvías de Puerta Real a Monelos en otra de trolebuses, publicada en el BO del Estado, ya se conocen. La transformación es de los trozos Puerta Real-Estación del Norte y Travesía de la Primavera al Puente de Monelos. No se permitirá la supresión del servicio de tranvías mientras no quede perfectamente asegurada la sustitución de trolebuses. La Compañía queda obligada a reponer el pavimento ocupado por vías y entrevías. El número mínimo de trolebuses que ha de quedar afecto a la línea será el de ocho, con la capacidad mínima de sesenta plazas. La duración diaria del servicio será, como mínimo, desde las seis horas 45 minutos hasta las veintitrés 30, con intervalos no mayores de seis minutos entre salidas. La tarifa de concesión se fija en treinta céntimos por viajero y kilómetro.

Miércoles, 28 de marzo de 1951 Archivo

Hace 100 años | La sucursal del Banco de España tendrá nueva verja

Como consecuencia de las gestiones realizadas por el alcalde para que la mezquina verja del nuevo edificio construida para la Sucursal del Banco de España en esta plaza, sea sustituida por otra más adecuada y en más armonía con la importancia de aquella construcción y del lugar en que se halla emplazada, el director interno de dicha Sucursal comunicó al señor Casás que ya ha sido elevado a la Superioridad el nuevo proyecto de verja que habrá de sustituir a aquella, siendo de esperar que la modificación se realice inmediatamente de aprobado tal proyecto.

Por otra parte, el arquitecto señor Garete, a ruegos del señor Arzobispo, estuvo ayer en la residencia de las Capuchinas, levantando un croquis de la misma y tomando datos para las obras de ampliación y reforma que se proponen realizar en la misma.