Georgina Leonidas, actriz de la saga de Harry Potter, visita A Coruña: “Mi personaje es muy valiente y leal, lo que todos esperamos ser en esta vida”

Georgina Leonidas, en A Coruña este sábado Quintana

Una cola de gente esperando a entrar en un comercio desde las diez de la mañana. Esta fue la escena que se vivió este sábado por la mañana en la zona de Cuatro Caminos, en A Coruña. La tienda que no debe ser nombrada, especializada en productos del mundo de Harry Potter, organizó un evento especial que trajo a la ciudad a la actriz Georgina Leonidas, que formó parte de las películas de la saga en el papel de Katie Bell, una cazadora del equipo de Quidditch de Gryffindor.

En conversación con El Ideal Gallego, relata que se siente “increíblemente afortunada” y “muy privilegiada” de haber podido ser parte de este mundo de ficción que cuenta con tantos fans en todo el mundo. “Creo que todos —el elenco de actores que formó parte de la saga cinematográfica— fuimos muy afortunados; todos éramos adolescentes en una de las películas más grandes que jamás se hayan hecho”, asegura.

La Sinfónica rinde tributo a la música de John Williams Más información

Georgina Leonidas confiesa que disfrutó mucho en el rodaje de las escenas. “Nos divertimos mucho. Recuerdo reírme mucho y pasarlo genial con el resto del reparto. Uno de mis momentos favoritos detrás de escena fue un día que estábamos haciendo videos musicales de parodia con canciones pop de los 80. Hicimos uno de Gold de Spandau Ballet”.

También explica que recuerda estar en los sets, que eran “hermosos”. “Quiero decir, tan intrincados, tan detallados. Incluso cosas que nunca iban a ser vistas por la cámara y que estaban en el suelo, todo estaba etiquetado. El aula de pociones era uno de mis favoritos. Todo estaba etiquetado, fue simplemente, qué cosa tan maravillosa que pude experimentar por mí misma”, detalla.

Georgina Leonidas, en A Coruña este sábado Quintana

Leonidas interpetró en las películas de Harry Potter a Katie Bell, una estudiante del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería por la Casa Gryffindor, en el que fue cazadora del equipo de Quidditch de Gryffindor. Relata que su personaje es “genial”. “Es muy valiente, audaz y leal; todas las cosas que creo que todos esperamos ser en esta vida. Y también me encanta que fuera muy deportista. Sí, fue un personaje genial para interpretar. Me encantaba”, indica.

Esta actriz visitó A Coruña por primera vez con motivo del evento organizado por La tienda que no debe ser nombrada. “Es mi primera vez aquí, así que espero poder ver algunas cositas antes de irme. Sí, sí. ¡Lo que más me apetece es la comida!”, relató.

Este establecimiento de Cuatro Caminos ha organizado iniciativas similares, con otros actores de la saga en los últimos siete años. Ya lleva 16 eventos, a los que suele acudir mucha gente de fuera de Galicia.