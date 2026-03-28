El despegue de Altia, la ambición surgida en A Coruña que ha multiplicado por 23 su beneficio

Oficinas de Altia Cedida

Altia, la empresa tecnológica que preside el coruñés Tino Fernández, presentó el pasado jueves el avance de sus resultados correspondientes al ejercicio 2025, en el que dejó patente una idea a los inversores: la etapa de crecimiento sigue en pleno apogeo.

Los datos muestran una expansión imparable desde que empezase a cotizar en la Bolsa española a finales de 2010, período en el que ha conseguido que su beneficio neto se multiplique por 23 y que su facturación sea 17 veces mayor.

Altia supera las expectativas y aumenta su facturación en un 23%, hasta alcanzar los 315 millones de euros Más información

En sus inicios bursátiles, Altia era una empresa que registraba un volumen de negocio de 18,7 millones de euros. Quince años después, la compañía ha conseguido crecer exponencialmente. Lo que destaca en este análisis histórico no es solo el volumen de ventas, sino la consistencia de sus beneficios, que han pasado de los 0,92 millones de euros en 2010 a los 21,5 millones logrados el año pasado..

La empresa, que fue fundada en A Coruña y que tiene su sede en Oleiros, ha pasado por varias etapas. Entre 2010 y 2015 vivió un momento de expansión, en el que demostró que podía escalar beneficios rápidamente, pasando de 920.000 a 7,1 millones de euros de beneficio neto.

Ganancias registradas por Altia entre 2010 y 2025 El Ideal Gallego

Tras esto, avanzó a unos años de consolidación, marcados por la adquisición del grupo madrileño Exis y por un beneficio que osciló entre los 6,2 y los 6,8 millones de euros. De hecho, su negocio no se vio impactado por la crisis sanitaria del coronavirus en 2020.

En los últimos años, ha experimentado una etapa de crecimiento, con las compras de empresas como Noesis, Bilbomática, Wairbut, IN2 y Grupo Verne, que han catapultado a Altia por encima de la barrera de los 300 millones de euros de facturación.

Año pasado

Altia hizo públicos los resultados obtenidos en 2025, con unas cifras muy positivas. El beneficio neto ascendió a 21,1 millones de euros, un 36,5% más que en el ejercicio precedente. También registró un incremento de su facturación hasta los 315,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23,3% respecto a los 255,7 millones obtenidos en 2024.

El modelo de negocio de esta empresa abarca desde la consultoría y el diseño de soluciones informáticas hasta mantenimiento, en el que se integran tecnologías como la nube, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial y analítica de datos. 