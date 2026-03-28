El corte del servicio ferroviario en A Coruña se salda con alguna queja y uso de vehículo privado

Buses prestando servicio a los usuarios de la estación Quintana

Aún estando previsto, los cambios en la rutina nunca terminan de estar bien vistos. Este sábado por la mañana se vivía de lleno en la estación provisional de ferrocarril la incidencia de las obras en la infraestructura de San Cristóbal, lo que obligó a que los viajeros tuvieran que salir y llegar a A Coruña en bus, en lugar de en tren.

Desde la noche del viernes hasta el mediodía de este sábado, se suspendió la circulación en la estación herculina, lo que obligó a los viajeros a utilizar buses o taxis. Para evitar problemas en la circulación de los mismos, se llegó incluso a cerrar el acceso por carretera a la estación en momentos puntuales, lo que provocó que algún coche particular se quedase parado en mitad de la avenida del Ferrocarril preguntando dónde podría ‘descargar’ a los pasajeros.

Pese a estar previsto y a que se habían fletado más de medio centenar de buses para suplir la ausencia de trenes durante la última hora del viernes y la mañana del sábado, algún usuario mostraba su malestar con la situación, pese a que fuese por un motivo positivo como obras de mejora, personas como Jose, que tuvieron que coger un bus en las primeras horas de este sábado para llegar a Santiago mostró su malestar por la espera en el exterior de la estación: “Se podría haber organizado un poco mejor”.

La estación cerrada a la circulación durante la mañana de este sábado Cedida

Sin embargo, el hecho de haber previsto estas actuaciones en la noche y mañana del primer día del fin de semana evitó situaciones de gran caos, debido a la menor afluencia de viajeros que en otros momentos de la semana.

Pero esta situación también hizo que otros usuarios directamente apostaran por usar el vehículo particular para evitar retrasos o viajes más largos de lo habitual. Es el caso de Laura y Jaime, que tenían previsto ir a Ourense este fin de semana y, al saber que una parte del trayecto sería en autobús, apostaron directamente por ir en coche.

Y es que la demora en el viaje fue otra de las críticas a esta situación. “A saber a qué hora llegamos”, decía irónica una usuaria momentos antes de coger uno de los buses que suplía ayer a los trenes que partían de San Cristóbal.

Más incidencias

El corte total solo duraba desde las 22.30 horas del viernes a las 14.00 horas de este sábado, sin embargo, desde Renfe ya notificaron en días previos que durante los próximos días la circulación se podrá ver afectada.

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Desde el organismo ferroviario anunciaron a lo largo de esta semana que tanto este domingo, como el lunes 30 y el martes 31, “algunos servicios registrarán pequeñas alteraciones en sus tiempos de viaje, empleando unos minutos adicionales en completar el trayecto previsto”.

Desde Renfe reinciden en pedir a los usuarios que consulten los horarios “antes de viajar” para evitar confusiones con estos posibles cambios en los tiempos habituales de viaje desde y con destino San Cristóbal.

Una ruta directa menos

Cabe recordar también que, después de Semana Santa, la estación coruñesa vivirá otro cambio notable en la oferta de viajes ferroviarios.

Y es que después de numerosas quejas por los retrasos y transbordos necesarios, Renfe ha decidido suprimir la conexión directa de A Coruña con Barcelona a partir del próximo 7 de abril. La salida, hasta ahora compartida durante la semana con Vigo, partirá únicamente desde la ciudad olívica a partir de ahora.