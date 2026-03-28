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Colas en A Grela para comprar en Remate Zone
A Coruña

Colas en A Grela para aprovechar las gangas de Remate Zone

Belén Cebey
Belén Cebey
28/03/2026 12:13

Decenas de personas se congregaron desde primera hora de la mañana en el polígono de A Grela para acceder a las ofertas de Remate Zone, un establecimiento conocido por sus productos a precios rebajados.

Las largas colas a las puertas del local evidenciaban el interés de los consumidores por hacerse con auténticas gangas, en una jornada marcada por la alta afluencia y la expectación

El establecimiento se caracteriza por ofrecer productos organizados y expuestos creando un entorno donde los clientes pueden explorar, buscar y descubrir auténticos chollos. Entre la mercancía disponible se incluyen artículos de electrónica, pequeños electrodomésticos, productos para el hogar, herramientas, juguetes, tecnología y mucho más.Además la tienda renueva la mercancía de forma constante por lo que cada día pueden encontrarse productos diferentes.

A lo largo de la mañana, el flujo de personas fue constante, con momentos de mayor acumulación en los accesos.

Coincidiendo con la apertura, el establecimiento premió a los primeros compradores, con obsequios para quienes realicen compras superiores a 20 euros durante la jornada inaugural.

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