Champi Muros paraliza su actividad y cancela la velada de boxeo en A Coruña

Champi Muros, en una foto de promoción Cedida

El evento llamado a convertirse en masivo que habían cocinado Santiago Caamaño ‘Champi Muros’ y su equipo no se celebrará. A pesar de que tanto los artistas invitados como la sede y la fecha estaban prácticamente cerrados, la salud del creador de contenido ha podido más que las potenciales ganancias con el streaming, la entrada y otros patrocinios. El famoso humorista de la Costa da Morte no solamente renuncia a pegarse públicamente con Carlos Trujillo, el alumno de Llados que le había retado. También parará su producción de manera indefinida por motivos personales. “Mi cabeza ha petado y necesito parar los días que haga falta”, subraya. “Necesito desconectar de las redes”, añade.

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En una publicación en redes, dice: “Lo siento, pararé lo que haga falta, sean tres días o tres semanas. Lo que mi cabeza me pida. Grabaré y subiré el contenido ya grabado con Andrés Ogando”. En ese mensaje, el muradano hace públicas sus disculpas con su representante, Rodri Álvarez, además de los raperos Arce y Jarfaiter, el empresario Álvaro Fontenla y la plataforma social de freestyle rap Gallos del Norte. Todos ellos iban a formar parte la velada de boxeo que el 17 de abril debía celebrarse, presumiblemente, en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Infraestructura

No escapa al reto lanzado por el peruano Carlos Trujillo, al que invita a retomar la fórmula original del sparring en un pequeño gimnasio y sin la parafernalia que habían ideado. “Sin ganar dinero, ya me rebajé a él y me rajo del evento, pero porque solamente pensaba en ganar dinero”, anuncia. Al respecto, su representante afirma: “No es el momento”.

La velada en principio iba a tener un aforo de unos 1.600 espectadores, con un precio de 15 euros. Además, se iba a retransmitir en directo a través de una plataforma de pago por visión en streaming. El tirón y la expectación que despertó el anuncio desbordó las expectativas del equipo de Champi Muros, que ahora buscará tomar fuerzas para regresar con la misma energía que le ha hecho famoso. El anuncio ha provocado miles de muestras de apoyo a un creador de contenido que supera el millón y medio de seguidores.