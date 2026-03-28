Amancio Ortega, nueve décadas del hombre que tejió el hilo del éxito desde A Coruña

Amancio Ortega, junto a Flora Pérez Quintana

Amancio Ortega nació el 28 de marzo de 1936 y este sábado cumple 90 años. Durante su vida ha desarrollado una trayectoria profesional en el mundo de la moda que lo ha llevado a ser la décima persona más rica del mundo y la primera de España, según la revista ‘Forbes’.

Es hijo de Antonio Ortega Rodríguez y de Josefina Gaona Hernández. Es una equivocación común pensar que es gallego, pero no es así, ya que es oriundo de la provincia de León, a muy poca distancia de la frontera con Asturias.

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Su padre trabajaba de ferroviario y había sido trasladado en 1935 al pequeño pueblo de Busdongo de Arbas, en la vertiente leonesa del puerto de Pajares. Ortega permaneció muy pocos meses en este lugar, ya que su familia se mudó a Tolosa, en Guipúzcoa, en donde vivió sus primeros años.

Tras la inauguración del tendido ferroviario entre A Coruña y Santiago de Compostela en 1943, el padre pensó que Galicia no era un mal destino para pasar los duros años posteriores a la Guerra Civil española. De este modo, esta familia se asentó en 1944 de forma definitiva en tierras coruñesas.

Chico muy trabajador

Amancio Ortega entró en contacto por primera vez con el mundo de la moda en A Coruña. Lo hizo con catorce años, cuando alguien recomendó al dueño de la camisería Gala, ubicada en la esquina de las calles Federico Tapia y Notariado, en la plaza de Galicia, contratar a un “chico muy trabajador que estaría dispuesto a echar una mano”, tal y como recoge el libro ‘Amancio Ortega, de cero a Zara’, de Xabier R. Blanco y Jesús Salgado.

Se dedicó a limpiar los escaparates, llevar los paquetes o atender a los clientes en el mostrador, en unas jornadas laborales que se extendían hasta las 48 horas semanales.

Después de tres años de servicio en Gala, decidió unirse a sus hermanos Antonio y Josefa (Pepita) en la tienda de confección La Maja, que estaba situada en la calle San Andrés. Lo hizo a la edad de 17 años. Propiedad de la familia Castro Quintás, en ella trabajaba como dependienta Rosalía Mera, con la que Amancio se casaría y tendría dos hijos. Fue su primera esposa. Amancio acabó de encargado de la segunda tienda de La Maja, que se abrió en calle Real.

Marta Ortega y Amancio Ortega Quintana

Este establecimiento puede considerarse el punto de partida del milagro de Zara, ya que de aquí salieron los fundadores. Una vez cogieron la experiencia suficiente y se sintieron con la confianza de iniciar su propia aventura, decidieron emprender y montar su propio negocio. Primero se fue Rosalía y después lo hicieron Amancio y Antonio. Finalmente, llegó el turno de Josefa. Si bien es cierto que durante un tiempo compaginaron sus empleos en La Maja y la puesta en marcha de su propia empresa.

Entre cafés surgió la idea de montar un negocio y es en ese momento en el que se decidió que Rosalía y Primitiva (la mujer de Antonio) confeccionarían las prendas. Ortega, con el apoyo de la familia Caramelo, se encargaría de la logística.

Negocio

En 1963, a la edad de 27 años, Amancio Ortega fundó GOA (sus iniciales al revés), un pequeño taller de confección. El primer taller de la empresa se situó en unos bajos de la calle San Rosendo, en el barrio de Os Mallos. Es ahí donde Rosalía y Primitiva confeccionaron la primera prenda: un cuco para abrigar a los bebés, que se empezó a vender en La Maja.

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Pero Amancio Ortega detectó que los clientes de esta tienda demandaban mayoritariamente las batas, así que se lanzó a confeccionarlas con una filosofía que impactó en la industria de la moda: la filosofía Zara. “Decide empezar a fabricar en función de los costes de confección, decide adaptar estos últimos a la cantidad por la que pretende vender la prenda. Pura filosofía Zara”, asegura el libro ‘Amancio Ortega, de cero a Zara’.

Expansión

Continuó con su avance imparable, lo que le permitió reunir el capital suficiente para seguir en el negocio. Ortega se dio cuenta de que debía hacer diseños con precios asequibles, vender lo que el cliente quiere y hacer entregas casi inmediatas.

Mientras el negocio iba viento en popa, su matrimonio no disfrutó de la misma suerte. Amancio Ortega y Rosalía Mera se conocieron en La Maja, se casaron en 1966, tuvieron dos hijos, Sandra y Marcos (este nació con una discapacidad psíquica). Se divorciaron de mutuo acuerdo en 1986 tras 20 años de matrimonio. Amancio volvió a casarse en 2002 con Flora Pérez Marcote, exempleada de Zara. Con ella tuvo una hija, Marta.

Con 39 años, llegó un momento clave en su trayectoria: la apertura de la primera tienda de Zara, ubicada en la esquina de la calle Juan Flórez y la avenida de Arteixo. Lo hizo en 1975.

Solo diez años más tarde, nació oficialmente Industria de Diseño Textil, Inditex, grupo empresarial bajo el que se agrupan hoy en día marcas como Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home. La expansión internacional no tardó en comenzar, ya que en 1989, cuando su fundador tenía 53 años, se abrió el primer establecimiento fuera de España. En concreto, en Oporto, en Portugal. En los dos años siguientes fue el turno de Nueva York y París, lo que consolidó a Zara como un fenómeno mundial.

A pesar de su inmensa fortuna, siempre ha mantenido un perfil público bajísimo. Su primera fotografía oficial no se conoció hasta 1999, es decir, cuando tenía 63 años. Fue un trámite necesario de cara a la salida a Bolsa del grupo textil, que se produjo en 2001. De hecho, a modo de anécdota, muchos peregrinos del Camino de Santiago no lo reconocieron cuando en mayo de 2004 hizo cola para poder dar el tradicional abrazo al Apóstol.

Interés

Una de sus escasísimas declaraciones públicas la incluye el libro ‘Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara’, publicado en 2008 y en el que se recogen conversaciones que mantuvo la periodista Covadonga O’Shea con Ortega. Una de ellas ayuda a entender la forma de trabajar del fundador de Inditex. “Yo paso los días moviéndome de una parte a otra de la fábrica para ver cómo marcha todo. Si no estoy en el almacén, estoy en el diseño. Me interesa el proceso al completo, ¡pero cómo disfruto viendo lo que producen nuestros artistas! Es lo que más me gusta de todo este complejo”, afirmó.

Otro momento clave en su trayectoria se produjo en 2011, cuando Ortega cedió la presidencia de Inditex a Pablo Isla. Esta decisión marcó el inicio del relevo generacional en la compañía, aunque Ortega mantuvo su participación en el capital social y su presencia en el consejo de administración. Posteriormente, en 2022, Marta Ortega, su hija, asumió la presidencia de la compañía.