A Coruña lleva la educación vial a todos sus barrios

Las charlas pondrán el foco en el uso adecuado de los pasos de peatones El Ideal Gallego

El Concello da Coruña iniciará el próximo mes de abril un nuevo programa de charlas de educación vial dirigido a la población adulta, con el objetivo de promover hábitos seguros en los desplazamientos urbanos y reducir los riesgos asociados a los atropellos.

La primera sesión se celebrará el 14 de abril a las 18:30 horas en el centro cívico de Los Mallos, dando comienzo a un calendario que recorrerá progresivamente los distintos barrios de A Coruña hasta finales de mayo. La iniciativa busca acercar acciones de prevención y concienciación a toda la ciudadanía a través de la red de centros cívicos municipales.

El programa se desarrollará durante abril y mayo con sesiones en diferentes zonas de la ciudad, entre ellas Monte Alto, Ciudad Vieja, Os Rosales, Elviña, San Diego, Castrillón, Eirís, Monelos, Novo Mesoiro, Mesoiro y Palavea.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas municipales de seguridad vial, centradas en reforzar la información y la sensibilización sobre el uso responsable del espacio público. Las charlas pondrán el foco en aspectos clave como el respeto a las normas de circulación, el uso adecuado de los pasos de peatones y la convivencia entre peatones y vehículos.

Según diversos estudios de seguridad vial, una parte significativa de los atropellos se produce en entornos urbanos y está relacionada con distracciones o conductas de riesgo al cruzar la calzada. Por ello, estas sesiones formativas incidirán en la prevención y en la adopción de rutinas seguras que contribuyan a reducir la siniestralidad.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que “son fundamentales para seguir avanzando hacia una ciudad más segura, en la que todas las personas conozcan y respeten las normas básicas de circulación”.

El Gobierno municipal encabezado por Inés Rey refuerza así su apuesta por una movilidad sostenible, segura y accesible, en línea con las actuaciones desarrolladas en los últimos años para mejorar los espacios públicos y la convivencia urbana.

Con este programa, el Ayuntamiento pretende no solo informar, sino también implicar a la ciudadanía en la construcción de una cultura vial basada en la responsabilidad compartida y el respeto mutuo.