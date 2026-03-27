SON Estrella Galicia anuncia su nueva temporada

Son Estrella Galicia Cedida

SON Estrella Galicia presenta su nueva temporada reafirmando los pilares que han definido su trayectoria desde 2009: el apoyo a las salas, el impulso al talento y una vocación de apertura al mundo que forma parte de su identidad. El proyecto musical cervecero continúa diferenciándose y evolucionando sin perder su esencia, defendiendo una forma de hacer las cosas donde la música, la cultura de cerveza y la experiencia compartida se encuentran. En un contexto de transformación constante de la industria musical, SON Estrella Galicia pone el foco en las salas como espacios fundamentales para el desarrollo artístico y en la ruptura de formatos como clave para cambiar la manera de vivir la música. Lugares donde se construyen las escenas, se generan comunidades y emergen los futuros grandes nombres de la música. Todos y todas las artistas que hoy encabezan carteles comenzaron en escenarios de proximidad, por lo que el proyecto refuerza su compromiso con estos espacios como motores culturales imprescindibles. Esta apuesta se materializa en una programación que recorrerá salas de dentro y fuera de nuestras fronteras, manteniendo una línea curatorial que combina artistas consolidados con propuestas emergentes. Una filosofía que ha acompañado a SON Estrella Galicia desde sus inicios y que le ha permitido formar parte, a lo largo de 17 años y de más de 1.500 conciertos, del recorrido de artistas como Nathy Peluso, Rosalía, León Benavente o Hinds, entre muchos otros, cuando todavía el gran público ni siquiera los conocía. Un legado que avala su papel como plataforma de descubrimiento y acompañamiento del talento que mantiene el espíritu de su cerveza en el centro.

Así, el ciclo de conciertos integra un contundente line up marcado sobre todo por nombres internacionales. Una programación viva que integra más de cuarenta salas en cinco países —en el último año, se han sumado Kuivi Almacenes en Oviedo o Galileo Galilei, Libertad 8 y Cadavra en Madrid, ampliando todavía más su circuito—y que celebrará alrededor de cien conciertos durante el año.

En Galicia recalará en A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela o Vigo con artistas ya confirmados como Black Country New Road, Alizzz, Altın Gün, Pacífica, corto.alto, El Diablo de Shangai, CORTE! o Candelabro. Las entradas para estos conciertos ya están a la venta en DICE y, muy pronto, se irán confirmando nuevas fechas y artistas.

Por otro lado, SON Estrella Galicia mantiene su alianza con festivales y ciclos nacionales que se salen del circuito convencional, con un trasfondo más cercano al impulso de salas y nuevos talentos frente a las citas masivas. Este año celebrará la décima edición de SON Estrella Galicia Posidonia —el festival para quienes huyen de los festivales—, que se anunciará próximamente, y mantiene la colaboración con encuentros como Monkey Week, Canela Party, Sinsal, WOS, Underfest o Beat Out. Festivales que respaldan el talento sin reservas y que destacan por celebrarse en emplazamientos únicos, por contar con un cartel secreto o por su clara apuesta por las bandas del mañana.