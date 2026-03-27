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A Coruña

Reabre al tráfico el ramal de San Cristóbal tras más de dos meses de obras

La avenida vio interrumpido el tránsito de vehículos por las obras de Alfonso Molina

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
27/03/2026 12:06
Ramal de San Cristóbal
El ramal de San Cristóbal esta mañana
Quintana
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Tras algo más de dos meses de intervenciones, esta mañana reabrió al tráfico el ramal de de la avenida de San Cristóbal que sirve de enlace entre A Grela y Alfonso Molina, donde el pasado 13 de enero se cortó el tráfico por las obras de esta última. Los vehículos ya pueden transitar de nuevo la avenida.

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La intervención duró diez días más de los que el Ministerio de Transportes anunció en el momento de comenzar las obras, que debían terminar el 17 de marzo, pero esta mañana a las 11.00 los vehículos ya podían transitar de nuevo por la zona. Una patrulla de la Policía Local se acercó hasta la zona para ayudar a gestionar el tráfico en la zona.

Durante este intervalo de tiempo, los vehículos procedentes del polígono tenían que continuar hacia la rotonda de entrada en Matogrande para usarla y cambiar el sentido y tomar el desvío en dirección contraria, lo que sobrecargó la glorieta del barrio, afectando también al tráfico que llegaba desde el puerto a través de la avenida de Camilo José Cela. Así, en numerosas ocasiones se originó un embotellamiento de tráfico en la zona que derivó en atascos y cierto caos viario.

Avenida de San Cristóbal, congestionada

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