¿Qué tiempo espera A Coruña para Semana Santa?

Un momento de la procesión de Os Caladiños de 2025, a cubierto, por culpa de la lluvia Pedro Puig

Algo que preocupa a mucho en A Coruña es saber qué tiempo hará durante la Semana Santa. Y es que, a juzgar por los últimos años, las previsiones para estas fechas primaverales no suelen ser muy alentadoras. De hecho, el año pasado se cancelaron dos tercios de las procesiones por culpa de las precipitaciones.

Solo un tercio de los pasos de Semana Santa hicieron su recorrido habitual Más información

En este caso, la Aemet augura un mejor escenario. De esta forma, lo que se verá en los próximos días será una situación similar a la actual, con abundancia de tiempo seco y con temperaturas cercanas a los 20 grados de máxima. Al contrario de lo que esperan otras zonas de España -o incluso Galicia-, donde para el Jueves y Viernes Santo se esperan temperaturas de hasta 26 grados.

No obstante, esto no indica que se descarte al completo la posibilidad de lluvia, uno de los factores primordiales a la hora de que se sucedan los pasos en la ciudad. Según la previsión que maneja la agencia meteorológica, si bien no se descarta algún episodio puntual, no será la tónica de la semana. De hecho, en caso de que se registre algún episodio mojado, no lo hará durante toda la jornada.