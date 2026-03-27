Por qué las mejores bandas de la historia del rock aún tocan en A Coruña

El concierto de Queen Revolution del pasado mes de noviembre Javier Alborés

Freddie Mercury, John Lennon, Robe Iniesta y otras tantas estrellas del rock vivirán para siempre en sus canciones, pero también en los instrumentos de las bandas tributo que las tocan cada fin de semana. Un fenómeno, el de los grupos homenaje, que ayuda a escuchar a “bandas que de otro modo serían inaccesibles” y que bien podrá haber llamado la atención de los coruñeses en estos últimos meses o años, teniendo en cuenta el volumen de propuestas que ha vivido la ciudad recientemente: de Queen Revolution o Pulsar to Floyd en el Palacio de la Ópera a los conciertos que casi cada mes hacen sonar las canciones más memorables de la historia en Garufa o Mardi Gras.

Precisamente los responsables de estas salas de conciertos entienden este fenómeno como fruto de la propia industria. Pepe Doré, dueño del Garufa, explica que es un “fenómeno” que percibe desde los años 90. “Al principio era como realizar una ceremonia de exaltación de un artista o banda, algo casi religioso, pero ahora forman parte del negocio festivalero, por ser propuestas de bajo o nulo riesgo, asegurando un buen número de entradas”, expresa.

Poco riesgo

Son grupos que, asegura, venden de forma general más entradas, ya que a las bandas con repertorio original “les es muy trabajoso hacerse un hueco en el mercado”. Algo que no pasa, dice, cuando aparecen aparejadas a un nombre o marca artística ya consolidada. Y, como “la pervivencia de una sala de conciertos depende al 100% de la asistencia de público”, estas bandas son “apuestas de escaso riesgo” que facilitan, a su vez, programar conciertos en los que se apueste por propuestas más originales o arriesgadas. Ello no significa que sean malas bandas. Al contrario, pone como ejemplo a la coruñesa Brothers in Band, tributo a Dire Straits: “Es un claro ejemplo del éxito de esta fórmula, con un trabajo y trayectoria a sus espaldas inmenso”.

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Con Doré coincide Tomi Legido, programador de Mardi Gras y Vicepresidente de Clubtura, que lleva años notando este fenómeno. En su opinión tiene clara explicación: “Escuchar en directo canciones de tus bandas favoritas siempre es un momento emocionante si la banda tiene calidad. El público no tiene dinero para todo lo que le gustaría ver y hay un alto porcentaje que prefiere ir a lo seguro y no darle oportunidades a bandas que traemos los programadores por primera vez”.

Así, aunque reitera que Mardi Gras trata de buscar un equilibrio entre toda clase de propuestas (de una media de 16 conciertos al mes apenas uno o dos son de esta clase de grupos), reconoce que las bandas tributo venden mucho. Un tema, añade, que resulta “polémico”, por cómo se integran en el escaso número de salas de las ciudades: “Las bandas con temas propios tienen menos fechas disponibles y una parte importante del público prefiere invertir esos recursos limitados en escuchar lo que ya conoce”.

Así, propone a los usuarios que “por cada entrada que compren para una banda tributo se pongan como desafío encontrar una banda desconocida pero que les dé buena espina”. Y que les den el beneficio de la duda: “Yo vi a Xoel López con 17 años con su primera banda y aquel chaval ya tenía unas cuantas cualidades que hacían que destacase mucho”.

Los que no volverán

Por su parte, los usuarios citan ventajas como las que expone Joaquín Abad, que en los últimos meses ha visto tributos a Héroes del Silencio, The Cure y Pink Floyd. “Existe un tipo de bandas que nunca vendrán o que nunca volverán y, a veces, es una necesidad que solo se sacia con momentos en los que cierras los ojos y puedes soñar. Algunos dicen que es como ver a la Panorama disfrazada, pero normalmente son músicos de estudio que dan un nivel más que notable”, manifiesta.

Quien no es tan habitual a esta clase de conciertos es Félix Frutos, quien este mes acudió por primera vez a un concierto en tributo a Muse. “Fue excelente: buenos músicos dándolo todo, muy buen trabajo por parte del técnico de sonido y el ambiente íntimo y acogedor que siempre hay en Garufa”, resume. Influyó la nostalgia: “Me recordaron por qué me gusta tanto esta banda y me hicieron retrotraerme a una adolescencia en la que todo era nuevo y sorprendente”. “El principal atractivo es poder escuchar a bandas que de otro modo serían inaccesibles, con el enfoque de personas apasionadas que pueden transmitir esa pasión mejor incluso que la banda a la que tributan”, remata.