Los principales partidos ya tienen cerrados sus candidatos a la Alcaldía

Inés Rey, del PSOE; Miguel Lorenzo, del PP, y Avia Veira, del BNG Quintana

La presentación de Avia Veira como la próxima candidata del BNG a las municipales en 2027 recuerda la cercanía de estos comicios. A primera vista quedan muy lejos, el cuarto domingo de mayo del año próximo, pero en política eso no es mucho tiempo, y este segundo mandato de Inés Rey ha sido bastante convulso. Pronto comenzará la precampaña, y la redacción de las listas con las caras que ocuparán los 27 escaños del hemiciclo municipal a partir de 2027, y todavía hay muchas incógnitas que despejar antes de encarar lo más duro de la campaña.

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Sobre este punto, José Antonio López, de la empresa demoscópica Demosgal, advierte que es muy probable que el PSOE pierda concejales, hasta situarse en nueve, reflejando el desgaste socialista a nivel nacional, pero también a nivel local, y que el PP es difícil que llegue a los 14 concejales que necesita para obtener mayoría absoluta. Señala que es posible que Vox irrumpa en el hemiciclo, al tiempo que recuerda la importancia de los diez mil votos “huérfanos” tras la desaparición de los partidos a la izquierda del PSOE: Marea y Podemos. “Podrían conseguir uno o hasta dos concejales si se unieran”, opina el experto.

PSOE

Un partido todavía con fracturas internas que sanar

Nadie duda de que Inés Rey aspira a revalidar su mandato, pero la Agrupación Local del PSOE ha experimentado en los últimos años un pronunciado desgaste y una división que Rey no ha sabido sanar. Anteriores concejales, como Juan Díaz Villoslada (Urbanismo), que dimitió, y Esther Fontán, de Medio Ambiente, y Eva Martínez Acón, simplemente no figuraron en la lista para las últimas elecciones.

Cara a 2027, se da por sentado que por lo menos tres concejales no repetirán, aquellos que menos conformes están con la línea de Rey y su mano derecha, José Manuel Lage, teniente de alcaldesa, concejal de Planificación Estratégica y de Hacienda. En las últimas elecciones, Rey consiguió pasar de diez a once concejales, pero esta mejora se debió sobre todo a la desintegración del espacio a su izquierda, dado que en 2023 desaparecieron, Podemos y Marea Atlántica.

PP

Una formación estable con un Lorenzo confirmado por Rueda

Igual que al PSOE, al PP le fue relativamente bien en los anteriores comicios. Miguel Lorenzo, su candidato, consiguió añadir tres concejales más a su grupo hasta sumar doce. Una vez más, el PP se convertía en la fuerza política mayoritaria en A Coruña pero se quedaba fuera del gobierno al no tener con quien pactar. Rey, en cambio, lo hizo en su primer mandato con Marea y en el segundo, con el BNG. Como siempre ha reconocido el candidato popular que a él solo le vale la mayoría absoluta: 14 concejales. Eso pone el listón muy alto.

Las incógnitas más grandes son las pequeñas formaciones que pueden decidir el resultado final

En cuanto al propio Lorenzo, cuando lleguen las elecciones tendrá 65 años, casi la misma edad que el nacionalista Francisco Jorquera, que anunció este mes su dimisión. En los últimos días ha habido rumores que sitúan a la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, como opción alternativa. Desde el PP local se resta toda credibilidad a esta hipótesis y se remarca que Lorenzo ya ha sido confirmado como cabeza de lista por Rueda.

En cuanto al resto de la lista, a diferencia del PSOE, se mantiene bastante estable. Todo apunta a que no habrá cambios, por lo menos importantes, obviando jubilaciones en el caso de los ediles de más edad o posibles cambios de sillones, como ocurrió a finales de año con Roberto García, que pasó a ocupar la Secretaría Xeral para o Deporte. “Lorenzo siempre ha dicho que está muy contento con su equipo”, dicen desde el PP.

BNG

La nueva candidata tiene todavía que formar su equipo

El Bloque ha sufrido muchos vaivenes en A Coruña. Henrique Tello consiguió entrar por primera vez en el Gobierno local con el bipartito de Javier Losada en 2007 gracias a sus seis concejales, pero la experiencia no fue positiva para ninguna de las dos partes, que fueron desalojadas del poder por el popular Carlos Negreira en los siguientes comicios. El mazazo final vino después, en las elecciones de 2015, cuando se quedó a las puertas de desaparecer al lograr un único concejal debido al empuje de la Marea.

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Xosé Manuel Carril y los otros dos nombres que figuraban en los primeros puestos dimitieron, dejando a Avia Veira defendiendo el fuerte. Pero ella nunca fue candidata. En las siguientes elecciones el cabeza de lista fue Francisco Jorquera que consiguió dos y luego cuatro concejales. Ahora que Veira es la nueva candidata, queda por ver si consigue mantener la tendencia al alza.

VOX

Un candidato desconocido y posible llave de gobierno

Por primera vez, el PP podría tener una opción de pacto, si es que se cumplen lo que predicen algunas encuestas y Vox entra en la Corporación municipal. La opinión general es que la fuerza del PP en Galicia previene la aparición de Vox en la comunidad autónoma pero lo cierto es que en las últimas elecciones se quedaron a poco más de un millar de votos de lograr un concejal.

En los pasados comicios, la candidata fue Eva María Castro, una profesora de la USC. Pero no repetirá en los próximos comicios y el presidente provincial de Vox, Manuel Fuentes, asegura que nada se ha decidido todavía. “Somos un partido nacional. Esa decisión le corresponde a la Comisión Ejecutiva Nacional”. Fuentes destaca que en la Ejecutiva Provincial solo hay una persona que haya militado en anteriores formaciones. “No funcionamos por sillones”. Al mismo tiempo, reconoce que, desde Madrid, no les han pedido que propongan a ningún candidato, que es lo que les corresponde a nivel provincial. “Tenemos equipos a nivel local y provincial, y de ellos puede salir el candidato, o no”. En cuanto a las encuestas de intención de voto, señala simplemente que “aspiramos a la mayor representación posible”.

Podemos-Sumar-Marea-EU

Posibles alianzas para alcanzar hasta dos concejales

En cuanto al espacio a la izquierda del PSOE, compuesto esencialmente por Marea Atlántica y Por Coruña (Podemos), su retirada de la primera fila de la vida política, tras la alianza de Podemos y Esquerda Unida 2023, es evidente. Ni Xan Xove (Marea) ni José Manuel Sande (Por Coruña) consiguieron un concejal, y los votos que lograron, al no alcanzar ninguno de ellos el 5% del total, se perdieron para la izquierda.

Trinidad Palacios, portavoz de Sumar, considera que es el momento de intentar buscar algún tipo de entendimiento o entre estas fuerzas: “Es más importante la ciudad que no las siglas”. Por su parte, el portavoz de Podemos, Aitor Neira, expresa su convencimiento de que su partido dará la batalla en 2027: “Que se sepa que Podemos se va a presentar y que va a estar”.

Aunque todavía no han hablado de alianzas, cree que “si llegamos a ir todos unidos, hubiéramos conseguido cuatro concejales en las últimas”. Por último, Marea Atlántica parece reducida a una plataforma ciudadana, sin un impulso claro de volver a las urnas.