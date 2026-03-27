Las tapas de A Coruña con guiños a Urbano Lugrís y Jorge Cabezas

Nuevo mural de Vita-K Galer EC

Una marejada de la que emerge una sirena, que hace temblar a un barco pesquero y a la barca de un contrabandista llamada ‘Croqueta IV’. Esa surrealista conexión de ideas se convierte desde este viernes en la temática del nuevo mural de Vita-K Galera, la segunda obra del ecléctico ilustrador Álvaro Dorda para el templo de las tapas del centro de A Coruña.

Tal y como informó El Ideal Gallego esta semana, los usos, hábitos y lugares de exposición empiezan a seguir los pasos de su ídolo, Urbano Lugrís: desde la hostelería a la Costa da Morte. En esta nueva creación, situada en la pared izquierda según entra el cliente, de nuevo emerge una ballena ‘lugrisiana’. “Es un homenaje claro a Urbano Lugrís, ya que de vez en cuando meto alguno de esos monstruos marinos”, dice el artista, quien nuevamente se ha acordado también de Jorge Cabezas. Si en la calle de la Galera el pintor coruñés era uno de los protagonistas del homenaje a los autores coruñeses del siglo XX, en esta ocasión el guiño es mucho más sutil. “Lo de que la sirena fume en pipa es una cuestión estética, de lobo de mar, y es algo que hacía mucho Jorge Cabezas, a pesar de que él nunca fumó”, recuerda Dorda.

Es la sirena la protagonista principal de una composición en la que también se distinguen el Millenium o la Torre de Hércules. Debido a la alineación del faro y el obelisco, el pintor se sitúa en plena marejada para imaginar el momento. “Las sirenas son muy recurrente en mi obra y están presentes en todas las culturas, desde la santeria afrocubana, donde son la madre de la vida, de los peces y las orishas”, asevera. “Aquí, es prácticamente la Virgen y el niño”, agrega.

Finalmente, que la barca a la deriva se llame ‘Croqueta IV’ es el homenaje a la tapa bandera de Vita-K. Y algo más. “Es un guiño al local y al contrabando, haciendo de las suyas”, finaliza un orgulloso Dorda, mientras recibe la felicitación de los primeros en contemplar su obra.