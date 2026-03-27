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A Coruña

Las nuevas paradas de bus y taxi en el entorno del mercado de Monte Alto ya están operativas

Redacción
27/03/2026 15:52
La nueva marquesina de Monte Alto
La nueva marquesina de Monte Alto
German Barreiros
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La nueva parada de autobús de la plaza de Monte Alto ya está operativa después de que finalizasen los trabajos de señalización en la zona y del pintado de la estructura. A partir del jueves por la mañana ya funcionó con total normalidad y las primeras personas usuarias pudieron utilizarla en sus trayectos en el transporte público. El aspecto de la marquesina, desde luego, llamó la atención de los vecinos.

El nuevo mercado de Monte Alto abrió sus puertas en diciembre, en el que fue uno de los proyectos de remodelación más ambiciosos de los últimos años, que le trajo a los vecinos una plaza de abastos moderna y con una oferta amplia, con lo que reactivó uno de los centros de comercio más importantes en el barrio.

“Agora, o proxecto, que supuxo un investimento duns 10 millóns de euros, está acompañado dunhas conexións acorde ao seu tamaño e atractivo. Era unha débeda que existía cun barrio importantísimo para a cidade”, resaltó la alcaldesa, Inés Rey.

No es la única novedad en la zona. Paralelamente a la apertura de la nueva parada de bus, también se habilitó la nueva parada de taxis en el número 67 de la avenida de Hércules, que amplía las alternativas de transporte en el entorno del mercado.

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