La UDC desarrollará exoesqueletos para reducir lesiones en profesionales sanitarios y personas cuidadoras

Elaboración de exoesqueletos para reducir las lesiones entre los profesionales del campo sanitario y las personas cuidadoras. Cedida

El Laboratorio de Ingeniería Mecánica (LIM) del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) de la Universidade da Coruña (UDC) desarrollará exoesqueletos para reducir las lesiones entre los profesionales del campo sanitario y las personas cuidadoras.

Según traslada la institución académica, esta iniciativa forma parte del proyecto europeo Interreg EXOCARE_GNP, financiado con fondos Feder y coordinado por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC), en el que participan otras nueve entidades de Galicia y el norte de Portugal.

El proyecto está coordinado por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC), Cedida

Este diseño, expone, aborda un "problema creciente" como es el "elevado número de lesiones músculo-esqueléticas que sufren los profesionales de la sanidad y las personas cuidadoras al movilizar pacientes en hospitales, residencias y domicilios".

En concreto, se desarrollará hasta 2028 con un presupuesto superior a 1,3 millones de euros. "Lo llevará a cabo un consorcio internacional que reúne entidades sanitarias, centros de investigación y asociaciones de Galicia y el norte de Portugal", apunta.