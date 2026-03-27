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A Coruña

La UDC desarrollará exoesqueletos para reducir lesiones en profesionales sanitarios y personas cuidadoras

Redacción
27/03/2026 12:42
Elaboración de exoesqueletos
Elaboración de exoesqueletos para reducir las lesiones entre los profesionales del campo sanitario y las personas cuidadoras.
Cedida
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El Laboratorio de Ingeniería Mecánica (LIM) del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) de la Universidade da Coruña (UDC) desarrollará exoesqueletos para reducir las lesiones entre los profesionales del campo sanitario y las personas cuidadoras.

Según traslada la institución académica, esta iniciativa forma parte del proyecto europeo Interreg EXOCARE_GNP, financiado con fondos Feder y coordinado por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC), en el que participan otras nueve entidades de Galicia y el norte de Portugal.

Elaboración de exoesqueletos
El proyecto está coordinado por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC),
Cedida

Este diseño, expone, aborda un "problema creciente" como es el "elevado número de lesiones músculo-esqueléticas que sufren los profesionales de la sanidad y las personas cuidadoras al movilizar pacientes en hospitales, residencias y domicilios".

En concreto, se desarrollará hasta 2028 con un presupuesto superior a 1,3 millones de euros. "Lo llevará a cabo un consorcio internacional que reúne entidades sanitarias, centros de investigación y asociaciones de Galicia y el norte de Portugal", apunta.

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